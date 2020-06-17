《中國時報》邀集國內五位專家學者，就目前中美關係的現勢和本質，進行了「中美新冷戰系列」的分析，這五篇文章側重的面向雖然不同，但基本上可以歸納為三個重點。首先，目前中美關係雖然還不至於像美蘇冷戰那樣全面對抗，但因為雙方關係更加錯綜複雜，加上部分高層缺乏風險意識，實則更加凶險和不可測。其次，中美關係每況愈下，似乎進入一個不可逆的下降螺旋，短期內無法改變。最後，中美關係惡化的本質在於權力競逐，其中的關鍵在於軍事能力和技術，中美雙方在相關領域的競爭將會更加激烈和長期化，且因各有所長，所以結果也很難預測。而五篇文章的結論，基本上都同意，台灣身處其中，應該要更深刻的認識這樣的時局，並謹慎以對。

本系列既然以「中美新冷戰系列」命名，似乎暗示「舊冷戰」的歷史，可供當代參照和啟發。然而，且先不論當前情勢與冷戰有本質上的差異。光「新冷戰」的說法，就充滿了政治性和建構性。從極力鼓吹這一說法的，大多是美國的右翼政客和學者來看，與其說中美真的已經陷入「新冷戰」，不如說是他們設想的情境和期望，用來妖魔化中國和做國內動員，同時也預示著衝突的可控性和美國最終的勝利。

但部分美國學者並不完全同意「新冷戰」的說法，例如美國的冷戰史研究權威劉易斯 ( John Lewis Gaddis )，就認為冷戰最大的特徵是意識形態的對抗，而當今中美的衝突，主要是權力競逐。如果以現今世界權力分布的格局來看，更像是一次大戰之前的大國爭霸體系。像劉易斯這樣的學者，最擔心的是所謂的「塞拉耶佛情境」，大國之間因為意外、誤判和輕忽，而造成一場不必要的、兩敗俱傷的毀滅性戰爭。同樣有如此擔憂的，還有提出所謂「修昔底德陷阱」的著名學者艾利森（Graham Tillett Allison），以及到處宣揚中國不可能和平崛起的米爾斯海默（John Mearsheimer），他們所設想的中美對抗情境，以及危險之處，皆與冷戰的結構和本質有所不同，但似乎更加凶險。

對於中共而言，在忙於反駁美國人所提出的各種「陷阱」和話語建構的同時，對於時局和中美關係的未來並非沒有自己設想的情境。大部分研究中美關係史的學者應該都會同意，中美關係的好壞有循環的週期性規律。雙方的關係就好比一個鐘擺的兩端，在友好親善和疏離厭惡之間交替循環。當關係壞到不行的時候，從一個極端擺盪回來雖然需要時間，但也只需耐心等待即可。有時運氣好的話，甚至一個突發事件就能觸發雙方的關係出現戲劇性轉折，這種例子在過去屢見不鮮。對於美國的步步進逼和雙方關係的持續惡化，從部分官員和學者的講話來看，他們相信只要堅持發展、累積實力，繼續和美國維持鬥而不破的關係，做好危機管理，讓反中勢力缺乏施力點，國際局勢和美國國內的情勢早晚會對中國有利，到時自然可以轉危為安。

這樣的想法並不是沒有根據，歷史上中共和美國關係重大轉折點的1970年代。當中國的文化大革命達到最高潮、反帝宣傳最為激烈的時候，美國在越南布署重兵、壓迫中國的同時，但也是兩國高層最感到內外交迫，亟欲突破困境、改善關係的時刻。從「乒乓外交」到尼克森訪華的旋風，再到雙方關係正常化，從極度交惡到友好親善，前後不過花費七年時間。而中共高層所做的，基本上就是釋出善意和耐心等待。

當前國際局勢和中美兩國國內情勢的發展，雙方關係看似緊張和衝突，但同時也在創造短期妥協和緩和的機會。一方面，川普政府所領導的美國在國際社會威信盡失，而部分歐美國家和鄰邦對中國仍有疑懼，加上國際格局漸趨多極化，這都限制了雙方拉幫結派、醞釀更大衝突的能力。

另一方面，美國長期陷入中東戰爭的泥淖、國內種族衝突再起、社會和政治菁英兩極分化，就如同時代雜誌近幾期的封面，像極了1970年代的情勢。對於要在海外發動大規模的霸權戰爭，有心也無力，更難以說服選民。加上新冠疫情造成的傷害，美國表面上看似強勢，但其實已經被川普搞的內外交困，亟待修整。同理，中共近期的外交作為看似信心十足，實則陷入香港和新疆的治理困局。對於能否在軍事衝突中拿下台灣，也未必有足夠的底氣，更遑論受到新冠肺炎打擊的國內經濟情勢，也亟待恢復。妥協和降低衝突的契機，似乎正在醞釀。

在國際政治的舞台中，有人寫劇本，有人挑劇本，有人自導自演，也有人拒絕按照劇本演出而改變了整齣戲。面對已經搭建好的衝突舞台和寫好的悲劇劇本，中美兩國絕對有條件選擇不進入已經設想好的情境，拒絕按照既定的劇本演出。台灣的角色非常難演，既要避免入戲太深，以免倘若中美和解，成為被拋棄在舞台的悲情角色。但又要能夠拒絕誘惑，避免成為「塞拉耶佛情境」中引發衝突的悲劇角色。台灣人真的已經做好上台的準備了嗎？

（作者為國立台灣大學政研所碩士）