中共「中國現代國際關係研究院」院長袁鵬日前發表〈新冠疫情與百年變局〉一文，認為新冠疫情引發世界新變局，「中國與世界的關係也因此再次走到十字路口」。他在文章的結論概括了這次疫情與國家安全問題的關係，強調「發展需要以安全為保障，否則對外有可能面臨半渡而擊的風險，對內則有可能是經濟發展的成就一夜歸零。」鄧小平曾言「發展是硬道理」，但在中共改革開放40年後，袁鵬加上一個前綴，聲稱「安全的發展」，才是真正的硬道理。袁鵬這篇文章當然是站在大陸的立場談問題，但其中涉及中美關係的部分，他的看法有值得我們參考的地方。

安全是任何國家都要追求的短程目標，是屬於核心利益的範疇。如與對岸比較，台灣對於安全的需求更為急迫。蔡英文總統重視國家安全，在520就職演說中，把國防事務改革、積極參與國際、兩岸和平穩定，作為政府維護國家安全的3個政策面向。然而，受到新冠疫情影響，台灣的國防、外交及兩岸政策都面臨重大挑戰。

防疫有成使蔡總統及蔡政府的民意支持度水漲船高，但在疫情聲中，我們也注意到兩岸的民意對撞已嚴重到難以修復的地步；在對外關係方面，台灣尋求參與「世界衛生大會」（WHA）的努力，被對岸指為「以疫謀獨」，因此升高了兩岸在國際社會的針鋒相對；疫情當下，中美兩軍卻在台灣鄰近地區大秀肌肉，增加雙方擦槍走火的可能，讓台灣難以置身事外。

面臨如此嚴峻的安全形勢，台灣的處境已不只是走向十字路口，而是站在平交道前，當務之急就是停、聽、看。星雲大師曾為一首歌作詞，談到了這3個關鍵字。他說「停」不是不走，是要你不可莽撞，我認為就是要謀定而後動；他說「聽」不只聽音，是要你辨識好壞，我認為就是要正確區分敵友；他說「看」不僅看路，是要認清世界，我認為就是要審時度勢，抓好方向。

長期以來，美國在維護台灣安全方面扮演重要角色，在台美中三邊不對稱的關係中，美國和中共在擬定對台政策時，都把它置於中美戰略關係的框架之下思考。因此，我們必須認真地停、聽、看未來中美關係的發展。

中美存有結構性的矛盾，長期競爭勢難避免，但雙方的關係是否已形成新的冷戰狀態，對此中美內部都有不同的看法。美國歷史學者弗格森（Niall Ferguson）於《紐約時報》撰文指出，中美新冷戰已經開始，由於中國的挑戰比冷戰時期蘇聯的挑戰更大，因此與中國的新冷戰會更冷、時間更長。袁鵬則認為，中美對抗不會演變成冷戰式的兩極對立或陣營對壘，主要原因是中美無法做到完全「脫鉤」，競爭中有合作，他國無法完全依賴一方，合縱中需連橫。

其實無論川普或是他的競選對手拜登，都沒有排除與中共接觸的可能性。川普在2020年美國《國家安全戰略報告》中提出對中實施「有選擇、以結果為導向」的接觸；拜登則強調若他當選總統，將把外交提升為美國對外政策的首選工具，而外交則是一項談判的藝術。

如果研判中美在選後會回到「談判代替對抗」的老路，則台灣就必須在美國大選的反中氛圍下，為自己在選後中美關係的可能變化中留下更大的活動空間。

旅居美國的華裔學者趙全勝表示，雖然不搞「急獨」、不搞「急統」，不是兩岸當政者的第一選擇，但兩岸內部似乎都有了各自的共識，即無論是「急統」還是「急獨」，條件都不具備。儘管如此，趙教授擔心美國的「急介入」，會成為當前台海關係，甚至整個中美關係中最不確定的因素，且非台北及北京所能掌控。而美國的「急介入」可能觸發台海局勢迅速變動，向「急統」或「急獨」的方向發展。趙認為，兩岸應透過各自的管道向華府表明，「急介入」可能引發台海一戰，同時提醒美國必須評估，開戰真的符合美國的利益嗎？

我同意趙全勝的分析，但認為美國有其自身利益的考量，而避免美國「急介入」的最佳途徑是兩岸恢復協商，由兩岸的執政當局坐下來解決雙方的分歧問題。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）