東方之珠或可泛指港珠澳、上海、海南島、台灣。在聯合國貿發會稱2020第1季度全球貿易額下降3%、新冠病毒施虐全球之際，台灣和大陸都受到負面衝擊，但台灣與大陸的經濟和抗疫仍是全球做得最好者之一，難怪最近《柳葉刀》（Lancet）社論說「中國迅速遏制疫情樹立榜樣」、「中國是對的，我們是錯的」。世衛組織、國際貨幣等都有類似的對中國評價，台灣自然也在其中。

日本亦受疫情之苦，2020第1季GDP衰退超過6%，自1985《廣場協議》以來就幾乎一蹶不振的日本每況愈下，對中國的依賴日益加深。2020年5月21日大陸人大發言人回答日本記者提問時表示，「習近平主席對日本的國是訪問，中日雙方都認為，要確保此次訪問在最適宜的時機、環境和氛圍下成行。」日本夾在中美之間，首相安倍於5月25日記者會上進退兩難而無奈地說，「對於新冠病毒的發源地，有相當激烈的爭論，日本的立場是新冠病毒是從中國傳播到世界各地的，美國是日本唯一的同盟國。」

何來同盟？眾人皆知日本是美國駐重兵之下的準附庸，近年來軍國主義死灰復燃，2018年某日本人腳踢台灣首座慰安婦銅像，令全台憤慨，其後十幾個日極右翼團體竟到台踢館，視台尊嚴為無物。德國總統在紀念二戰結束75周年說「否認罪行才是可恥」，日本連承認罪行的勇氣都沒了。

最近釣魚台風波又起，石垣市更名之舉再度挑起宜蘭縣的抗議。不說光復前日本對台灣人的橫行霸道，2005年6月台灣漁民大規模抗議日本在有爭議海域，驅趕扣押台灣漁民，日本還出動巡邏艇到台灣軍艦航行的附近海域監控，公然糟蹋台灣主權，對該管釣魚島的宜蘭縣更視如無物。

台灣駐日代表和台日關係協會，或因奢望借助日本來增加與大陸對抗的籌碼，雖可理解，但連只是礁石的沖之鳥，卻被日本稱擁有該島為基礎延伸200哩經濟水域的主張，禁止台灣漁民去作業，也逆來順受默認，讓台灣經濟遭受損失，慰安婦問題上亦然。諷刺的是，這並未換來日本對台灣人民的尊重，反而是輕蔑。

今大陸GDP幾近日本GDP的3倍，日本多少都要看大陸臉色，哪能替台灣出頭，還要對台擺架子，不無藉機敲詐台灣之嫌，儘管目前兩岸關係低迷，大陸相繼出台了「惠及台企台胞31條」、「26條措施」和「11條措施」，台灣近來年享300、500億美元對陸貿易順差，這些辛苦賺來的血汗錢的近半卻以貿易逆差貼補給日本，何苦來哉！

認清這現實，昔日製造王國的台灣就能變身為東方明珠。

（作者為太空工程師）