16日《自由時報》頭版一則「外交部統一駐外名片格式 現用有『台灣』均遭排除」新聞，讓人對民進黨政府起了無限好奇心：選舉戰無不勝，「反中」第一衝第一勇的民進黨，對中態度為何「軟了」？

報導內容是這樣形容的：「上周五通電給外交部所有駐外館處。該電文在說明事由，先引用100年8月時馬政府所發的外交部通電，藉此傳達這是延續過去規定的最新作法。」、「駐外人員形容，這些附件形同正面表列，就連部分館處常在中華民國後面加註『台灣』也沒有，只能依循新規定辦理。」

不只如此，報導甚至還說外交部電文規定具有強制性，要求駐外館處應「審視同仁現用名片」，「參考上述原則辦理」。且日後名片的格式如有「重大變更」，也必須報部同意。

報導出來後幾個小時，外交部澄清說，發送名片格式圖例「只是最新設計前的參考」，之後會再與其他部會協調後定案。且不能用「台灣」非事實，使用中華民國（台灣）已是正式對外文書用法。行政院與蔡總統也都口徑一致，強調「可用台灣」與「專案小組日後定案」這兩點。

也就是說，自由報導說統一名片格式已經定案「不能用台灣」，具強制力。民進黨政府卻說還要等專案小組定案，目前的電文只是參考，且「可以用台灣」。兩者根本對不起來，極有可能有一方說謊。而從外交部不敢把澄清聲明放上官網，行政院雖有放官網，但卻絕口不批《自由時報》，該報也未下架新聞或修改標題的情況來看，這次的事並非空穴來風。

這就有趣了，綜合各方報導，外交部這次修改規定的起因，居然是由於國民黨立委陳以信在立法院質詢外交部，要求外交部統一名片格式。但眾所皆知民進黨執政4年多，何時理睬過藍委意見？現在卻拿藍委卸責，顯而易見只是拿藍委當藉口，包裝一件「民進黨本來就想做的事情」而已。

這就讓人驚訝了，民進黨真的想「禁用台灣」？想當年蔡英文以辣台妹之姿，成日狂嗆大陸，彰顯台灣主權，成功由黑翻紅，民調大升，最後大敗韓國瑜。如今韓國瑜也被罷免市長了，蔡英文都萬夫莫敵，拔劍四顧心茫茫了，怎麼還會有這種轉折？

這可能是因為蔡政府其實有意讓兩岸緊張情勢降溫一點。或許相關情報顯示兩岸衝突機率大增（玩火玩不起）；或者蔡政府研判拜登當選機率大，屆時台灣就很難這樣到處搞烽火外交，高調宣傳台灣（所以靠山不太穩，別再當工具人）。這兩個理由，都可能讓蔡英文在兩岸與國際政治上，從辣台妹變成乖女孩。

偏偏公務體系又是有慣性的，若等到拜登當選後再踩煞車，有可能來不及。蔡政府可能是先希望整個外交機器在這個美國大選前的最後階段先冷一下下，等美國大選結果出來，若川普連任則再高調也不遲。

事實上，若掃描一下親綠網紅的言論，會發現諸如顏擇雅、胡采蘋等人，已經開始因川普可能落選，而產生焦慮。比方極為挺蔡的顏擇雅女士（她的臉書，在總統府外洩資料中，被認為可透過下廣告等方式，當作網路社群操作工具，協助蔡勝出蔡賴之爭的武器），近來就在臉書不遺餘力的整理拜登黑資料，極力主張川普還有機會連任。而胡采蘋則是感嘆「就不能把川普關在籠子裡一個禮拜不讓他玩手機和跑出來嗎。」，擔心川普落選之情展露無疑。這可以顯示，從綠營人士看來，對民進黨相當友善，以反中大旗為號召的川普未必能連任。而「川普無法連任」這件事也讓他們極為焦慮。未雨綢繆，先做一點準備，隨時調整既有之反中與偏獨立場，也是可以理解的。

總而言之，眼下雖然民進黨一片大好，國民黨與民眾黨看似只有吃鱉，被訕笑的份；但從蔡政府、親綠網紅與知識分子的言行來看，民進黨的隱憂已然出現。在這裡呼籲所有在野黨人士，真的不需要氣餒，希望的曙光說不定很快就到來。

（作者為網路媒體工作者）