誤會有兩種，一種是美麗的誤會，一種是不美麗的誤會。前者把對方想得太美，犯了太過抬舉對方的錯誤；後者把對方想得太壞，犯了過度貶抑對方的錯誤。柯文哲近期左衝右突，先則痛斥民進黨搞「一黨專政」，繼則由民眾黨要員喊話國民黨來個「藍白合作」。民進黨其實沒有搞一黨專政的本錢，它只是在經營永續執政而已，所以柯文哲對民進黨有著不美麗的誤會。對國民黨的期待也是，其實國民黨沒那麼笨，不會笨得看不出柯文哲先前靠民進黨的禮讓與暗助起家，現在又想靠國民黨扶民眾黨一把而壯大，這莫非是把國民黨的IQ看貶了，算是是對國民黨不美麗的誤會。

韓國瑜遭罷免後，台北市議員詢問柯文哲，擔不擔心台灣政治變成「一黨獨大」？柯文哲回稱，這已經不只是一黨獨大，而是到了「一黨專政」的程度。 話一出口，立即引來民進黨舖天蓋地的反擊，蔡英文主席親自出征，指民主政治由選民決定誰上誰下，沒有一黨專制這回事。民進副秘書長林鶴明反酸柯文哲才是如雍正般「一人專政」。好逞口舌之能的柯文哲豈能忍？他立馬痛批民進黨對台灣手足黨同伐異，對非我族類從不手軟，只要不同調就是破壞團結、中共同路人，他質疑「這就是民主嗎？還是你的民主和大家不一樣？」這回靠親身經驗就可斷定，不必看政治學教科書， 所以柯文哲命中要害了。

柯文哲指民進黨搞一黨專政，其實只是用詞不精準，實質上相差無幾。全民執政4年多來的民進黨汲汲營營無所不用其極的事，就是「執政大權專屬一黨」，要說這是在搞一黨專政，只是用詞上太過跳Tone，但雖不中亦不遠矣。若說有人在搞「一人專政」，也輪不到所組政黨還在襁褓階段、議會支持者小貓兩三隻的柯文哲，而是那個總統兼執政黨主席兼五院總司令兼政府獨立機關總舵手的人。

這是對蔡英文總統美麗的誤會嗎？還是不美麗的誤會？如果她沒有一人專政的能耐，只看她把一人專政耍得虎虎生風，就對她的專政本領五體投地，那是美麗的誤會。如果她毫無一人專政的企圖，卻把她的大權全握想歪了，誣衊她實在一人專政，那就是不美麗的誤會。對此尚有爭議，但她領導下的「中華民國台灣」政府和民進黨正致力於「執政大權專屬一黨」，卻是不容置疑的事。這絕非高估其能耐的美麗誤會，也不是貶抑其品行的不美麗誤會。通通不是。

請問，五院和所有獨立機關的人事提名、任命及其職權的發揮，哪一個不是在貫徹蔡總統和蔡主席的意志？ 立法院一缸法律的制訂與修訂，豈非意在清算、打趴在野黨並鞏固民進黨永續執政的基石？而且正如柯文哲的質疑，昔日義正詞嚴抨擊黨國體制下的媒體控制，大聲疾呼要「黨政軍退出媒體」的民進黨人，在品嘗權力甜美滋味後，就把媒體滲透控制當成理所當然；過去主張言論自由，如今只要與之不同調，就是破壞團結，就是中共的同路人。其實，柯文哲的撻伐標的，只要將所指涉對象改換名詞，就會發現蔡英文主宰下的民進黨政府，其實和以前黨國威權時代的一些作為沒有根本差別，離一黨專政幾希。

對於國民黨的召喚，柯文哲顯然貶抑了國民黨的警覺心和前瞻力，它才不會罔顧前車之鑑，跟民進黨一樣，做出養癰成患的傻事。國民黨現在走楣運，趴在地上掙扎求生，但智能沒有完全退化，還是看得出柯主席的陽謀，自然對柯文哲用他那小巧的手擺出的召喚動作敬謝不敏了。聰明的柯文哲還是集中心力去對全權在握而追求一黨專政目標的民進黨保持不美麗的誤會就好了。