陸配子女被禁來台，引發人道爭議。圖為百位陸配到教育部抗議，為子女爭取公平受教權。（本報系資料照片）

教育部17日宣布將優先開放疫情低風險國家的境外生入境，陸生沒有列入第一波開放的範圍內。

前段時間大陸疫情全面趨緩，蔡政府都不肯讓陸生來，近日北京爆發新的疫情，恐怕就更難期待蔡政府對陸生釋出善意了。老實說，這對陸生實在很不公平。然而，還有一群小孩運氣更差，因為疫情，他們已將近半年無法返台，那就是陸委會主委陳明通口中的陸配子女「小明」。

防疫指揮官陳時中一句「當初國籍沒有選擇台灣就要承擔不能回台灣的後果」，直接斷了小明的返台之路。至今，似乎全忘了小明的權益。

就情感面來說，所謂的陸配子女，其雙親之一必然是擁有中華民國國籍的台灣人，因此小明們也同樣是「台灣之子」、「台灣之女」，這些孩子無法與父母團聚、也無法就學，如今一學期都快過了，他們的學習被耽誤、甚至可能失去學籍，到現在還被擋在家門外，陳時中於心何忍？

就理而言，自歐美或其他地區返國的國人，即使搭機之前就已經有發燒等症狀，都可以返台，甚至搭乘武漢包機返台的台商們，都早已解除隔離，如果小明是健健康康的，為什麼就是不得其門而入呢？指揮中心不放心的話，待他們返台後實施最嚴格的隔離措施，不就可以降低風險和疑慮嗎？

就法律的層面來說，依照《憲法增修條文》與《兩岸人民關係條例》，兩岸其實不存在國籍問題，而是以台灣地區人民與大陸地區人民的戶籍作為區分。因此陳時中「國籍選擇」的說法其實是不對的。

陳時中笑稱自己已經走下神壇，既然如此，就請從人性的角度來同理小明的處境，「此亦人子也」，趕快放行了吧！