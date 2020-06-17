民進黨中常會通過徵召陳其邁投入高雄市長補選，這場罷韓加演場，還有不到兩個月就要投票，民進黨及陳其邁都展現了勢在必得的架式，國民黨卻四顧茫茫，多位高雄在地民代表態願投入，但江啟臣主席似乎另有想法，還在四處探詢可能人選，甚至透露不排除找政治素人一戰；民眾黨還沒人表態參選，國眾兩黨是否合作則是意見分歧。情勢發展至此，看似複雜卻也十分清楚。

首先，罷韓剛以超過韓當選的超高票數通過，等於是高雄的最新民意給了韓國瑜和國民黨徹底的NO！距離補選投票不到兩個月，高雄又是藍基本盤弱勢的「綠區」，民進黨視高雄為外人不可染指的禁臠，鋪天蓋地而來的政經資源、媒體網軍與在地勢力很快就會從「罷韓國家隊」搖身一變為「補選國家隊」；試問在這麼短的時間內，國民黨有何根據或策略能突破逆境、險中求勝？可預見的是，這一局必然是陳其邁當選，差別只在贏多贏少。

不要順著民進黨的牌打

其次是，國民黨能否找到真正亮眼、能成為話題且激盪出議題的人選？目前顯然受限於現實而難以出現。但必須肯定的是，罷韓一過，包括朱立倫、江啟臣等領導人都立即表達了國民黨有難、他們不排除投入參選的擔當，雖因韓不提出罷免無效之訴，遷籍時間已來不及而作罷，但藍軍大咖們願共赴黨難，青壯代也紛紛表態承擔，一掃過去藍軍在港都無人敢出頭的怯戰形象，外界耳目一新。

問題是，這也可能是出於一時對民進黨罷韓的激憤之氣，如果最後只有基層市議員倉促出戰，參與補選將只有形式意義，對個人或許有點練兵的味道，但如果輸到潰不成軍，對黨的形象與民意的信心絕對傷害更大。會輸卻敢戰、而且還不怕輸，這是從年初總統大選慘敗到罷韓重創後，國民黨難能可貴的一口氣，但作為領導者必須有更高的智慧與謀略，若在天時、地利及人選上都缺乏的情況下，與其最後落得個更差的結果，讓這口續命的真氣遭到無謂的摧殘，逆向思考不提名參與補選，反而更具彈性與生機。

在韓粉激昂不已、國民黨一片非戰不可的呼聲下，不提名參選當然會承受極大的壓力，但正所謂「持其志、無暴其氣」，意志是意氣的主宰，國民黨要拚的是翻轉的意志與氣長，而非一時的意氣與宣洩。面對不對稱的戰爭不能只有勇氣，此際高雄補選的勝敗應該拉高層次來看，不是思考選不贏就不提名，或者因憂懼怯戰罵名而非戰不可，而是韜光養晦、整軍經武，先不提名、精準出擊才對。

對民進黨來說，最好國民黨能推出對手，才能激發投票率與敵我意識，上演陳其邁復仇痛宰藍軍的延長版；但對國民黨而言，如何讓陳其邁贏得難看，凸顯民進黨包山包海、喚醒中間選民對其一黨獨大專政的警惕，才是真正的重點與價值，而不是順著對方的牌打，以自己的備受蹂躪來爭取尊嚴、換得同情。陳其邁補選得票數的低標74萬、中標89萬，高標則是94萬，如果國民黨不參賽，很可能他連低標都達不到，屆時國民黨的戰略目標即可達成。

務本圖強才有反攻機會

陳其邁班師回朝後，菊系、海派與綠營各派系之間的爭權奪利，很快就會搬上檯面、復辟重現，只有經過比較，市民才會真正理性覺醒，而不必在一時一地的強爭惡鬥裡硬槓。更進一步看，國民黨即使屢被看衰，但目前擁有2都12縣市，仍具最大的地方政權實力，更有多位縣市首長施政頗獲肯定，不必妄自菲薄，盲動躁進，只需穩紮穩打、適時出擊，展現地方執政效能，2022年就是更上層樓的反攻契機。

在高雄補選新聞增溫的同時，許多病態也在暗中滋生。「健保醫材上限新制」爭議，因為蔡總統臉書的一句「關切」，加上蘇揆的一句重話，立即就讓神一般的「順時中」跌下神壇；緊接著民調滿意度遠落後陳時中的沈榮津高升副閣揆，這些都說明了偶像再高的人氣，也抵不過老大的威權。當民進黨再度完全執政，權勢達於史上頂峰之際，如三立海派政媒不分的亂象、以置入性行銷收買籠絡媒體變本加厲、NCC以裁罰審照控制言論自由，民進黨有識之士即使羞愧不滿，現實壓力下卻隱忍噤聲。國民黨不須急、也不必急，讓陳其邁唱獨角戲，高雄人暫時冷靜，躁進只會自取其辱，韜光養晦、務本圖強，才有反攻機會。