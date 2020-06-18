當時長安城裡像晁衡這樣的國際友人太多了，號稱「九天閶闔開宮闕，萬國衣冠拜冕旒」。「萬國衣冠」固然是詩人誇張的寫法，那麼，實際上到底有多少國呢？根據《唐六典》的統計，開元年間，與中國有朝貢關係的國家有七十多個。有這麼多的國家和唐朝有朝貢關係，那麼，長安的外來人口有多少呢？根據現今學者的估算，當時長安城的外國人口占總人口的百分之二，一點也不亞於現在的北京、上海等大城市。大家都知道唐僧西天取經的故事，其實，當時有更多的人是到東方的中國來取經，中國的制度不僅影響到同處東亞的日本與朝鮮半島，甚至遠在西亞的伊斯蘭教創始人穆罕默德也說：「知識即使遠在中國，亦當往求之。」可見中國國際地位的崇高。

政治領域高度成熟

唐玄宗即位後，廣施德政，重視民生，百姓安居樂業，國威遠播海外，政治領域的高度成熟造就了大唐開放包容的名聲。那麼，在經濟領域，大唐是否也取得了令人驚歎的成就呢？

再看經濟領域。衡量古代經濟發展狀況，有兩個核心指標。一個是人口數字，一個是人均糧食占有量。唐玄宗一朝的人口數字，當時官方統計是五千多萬口，但是因為有大量人口瞞報、漏報現象，所以現代學者估計，實際人口應該在七千萬到九千萬之間。這個數字意味著什麼呢？做一個比較就知道了。直到十四世紀，整個歐洲的人口總和才達到八千一百萬。我們現在講科技是生產力，在古代自然經濟條件下，人口就是生產力。

因此，這個比整個歐洲還要多的人口數字本身就表明了國力的強盛。

另外，中國有所謂「民以食為天」的說法，糧食占有量的多少，本身就是一個重要的幸福指數。那麼玄宗時代的人均糧食占有量是多少呢？根據現代學者胡戟先生的測算，大約是七百斤。這個數字多不多？我再舉一個數字來比較。一千多年以後，直到一九八二年，中國的人均糧食占有量才重新達到七百斤。今天，即使經過改革開放三十年的飛速發展，中國的人均糧食占有量也只有八百斤。從人口和糧食這兩個數字我們也能看出來，所謂開元盛世，絕對不是浪得虛名。實際情況就像杜甫在《憶昔》詩裡說到的：「憶昔開元全盛日，小邑猶藏萬家室。稻米流脂粟米白，公私倉廩俱豐實。九州道路無豺虎，遠行不勞吉日出。齊紈魯縞車班班，男耕女桑不相失。」正因為生產發展、經濟繁榮，老百姓都安居樂業，社會治安好了，社會風氣也好了，盛世到來了。

再看文化領域。講到中國傳統文化，你可能不會背《三字經》、不會背《論語》，但是哪個中國人不會背誦這首詩呢？「床前明月光，疑是地上霜。舉頭望明月，低頭思故鄉。」這首詩的作者是誰？李白，中國歷史上響噹噹的詩仙。連詩聖杜甫都是他的粉絲。事實上，不光是詩仙李白、詩聖杜甫，我們從小熟知的詩人王維、孟浩然、王之渙、岑參等全都生活在唐玄宗時代，整個詩壇群星璀璨。詩人成了時代的寵兒，寫詩也就變成全社會的風尚──娶媳婦要寫詩，交朋友要寫詩，找工作還要寫詩。文人寫詩也就罷了，連將軍不打仗的時候也在琢磨怎麼寫詩。很多人知道，唐朝有一個著名的將軍叫郭元振，在西北地方屢立戰功、威名赫赫。可是，上馬殺賊的郭將軍，下馬還能吟詩！吟什麼詩呢？《春江曲》。詩是這樣寫的：「江水春沉沉，上有雙竹林。竹葉壞水色，郎亦壞人心。」清新猶如樂府民歌的詩句裡，懷春少女的嬌憨躍然紙上。誰能想到，「十步殺一人，千里不留行」的將軍，竟然有這樣旖旎的情思呢！所以有人說，唐朝是詩的國度。這些詩人中哪個最優秀？歷史上一直是見仁見智，我個人覺得李白最好。為什麼？聽聽他的詩就知道：「天生我材必有用，千金散盡還復來！」、「仰天大笑出門去，我輩豈是蓬蒿人！」這是什麼？這是一種對人的認可，是一種個性的張揚，表現了蓬勃向上的時代精神！所以當代臺灣著名詩人余光中先生講：「李白繡口一吐，就是半個盛唐！」這樣的風流文采，其實已經超越了大唐，成為整個中華歷史上最美好的記憶了。而這一切，無論是政治領域的風流宏偉、經濟領域的風流富貴，還是文化領域的風流儒雅，全都打上了唐玄宗的烙印，這就叫做事業風流。

開元盛世，文治武功，成為唐玄宗身上一個標誌性的符號。可是，唐玄宗給後世留下的標誌性符號還不止這些，他還是出名的玩家，不但會玩，而且還玩出了名堂，以至於後人把他奉為梨園鼻祖。那麼，唐玄宗有什麼情趣愛好呢？

情趣風流：文武全才

事業風流還不是全部，玄宗可沒那麼刻板，他還是一個富有生活情趣的人。唐玄宗有什麼值得誇耀的業餘愛好嗎？太多了，可以說是文武全才。

先看文藝方面的才能。首先，唐玄宗能寫詩。有人說這不稀奇，唐朝文風那麼盛，是個人就能寫兩筆！沒錯，關鍵是唐玄宗不光能寫，而且寫得不錯。他的詩是唯一入選《唐詩三百首》的皇帝詩歌，詩名叫做《經魯祭孔子而歎之》，云：「夫子何為者，栖栖一代中。地猶鄹氏邑，宅即魯王宮。歎鳳嗟身否，傷麟怨道窮。今看兩楹奠，當與夢時同。」一唱三歎中，皇帝對儒學的禮敬、對先賢的尊崇抒發得淋漓盡致。

要知道，《唐詩三百首》可是清朝人編的，入選詩人七十七位。清朝人已經不用拍唐朝皇帝的馬屁了，唐玄宗還能當選百強，靠的就不是名氣，而是實力。除了寫詩，唐玄宗還能作曲。（待續）