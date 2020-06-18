無色覺醒》 賴岳謙：朝鮮派軍推近首爾！極限施壓逼迫談判！(圖/美聯社/翻攝朝中社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第655集播出，由主講人賴岳謙教授為網友做客觀評論分析：「」

朝鮮半島局勢日趨緊張，朝鮮瞬間摧毀掉在2018年所設立的「朝韓共同聯絡事務所」後，隨即朝鮮人民軍參謀本部發布軍令，將派軍隊重新駐紮回「開城工業園區」，及金剛山旅遊地區，也就在距離首爾不到70公里的地方。朝鮮把部隊往南方挺進，相對韓國首都首爾安全威脅就立即升高。一個是金剛山的旅遊區，一個是開城工業園區，嚴然形成一個首爾面臨朝鮮軍事行動的緩衝地帶。

朝韓共同設置開城園區，原為創造南北經濟合作！當時韓國進入朝鮮境內設置「開城工業園區」，土地由朝鮮提供，韓國企業則設廠經營。招聘朝鮮當地員工，創造朝鮮就業機會，增加朝鮮外匯收入。韓國藉由工資低廉與素質良好勞動力，使產品更具有成本競爭力，並透過韓國行銷世界各國，形成朝韓雙贏多贏的局面。既有利於朝鮮的經濟困境，也有利於韓國的經濟發展。

過去為解決朝鮮半島的核武問題，已有「六方會談」的先例可循。由美、俄、中、日、韓、朝等六國參與，分兩派進行對談，以援助朝鮮經濟紓困方式，逐步使朝鮮停止繼續發展核武。第一階段發展非常順利，但當進入第二階段後，美方質疑朝鮮並未履行廢除核武的承諾，中斷對朝鮮的援助。美朝雙方失去互信基礎，談判無法繼續階段進行，因此「六方會談」的協議便就此中斷。

其實朝鮮願透過對等互利談判，來解決嚴峻的經濟制裁問題，但朝鮮也把加速發展核武，視為金氏王朝延續政權，及壯大朝鮮國的「保命符」的存在。回顧歷史，美國前總統小布希片面宣稱伊拉克領導人海珊擁有「大規模殺傷武器」，不顧國際反對聲浪，執意揮軍入侵伊拉克，推翻政權造成的人民傷害至今仍無法平復。可見朝鮮前領導人金正日擁核自重，避免國際間對朝鮮可能的制裁入侵。

現在俄羅斯跟中國大陸也都出面呼籲，不要戰爭！期盼朝鮮半島能和平談判解決問題，這也是當初為朝鮮半島所設定的路線圖，而這個路線圖至今仍然是有效，那就看韓國接不接招，願不願意跟朝鮮簽訂和平協議，那就考驗著這位韓國領導人的智慧。但如果韓國在這個關鍵時刻誤判情勢，還是以美國馬首是瞻的話，朝鮮半島局勢情況恐更惡化。因為看起來，朝鮮已經不願意再忍耐了！他會一步一步的進逼極限施壓，一直到韓國 、美國、日本願意解決朝鮮問題為止……更多分析請看影片解說！