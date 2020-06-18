6月上旬疫情防治告一段落，卻傳出衛生福利部「醫材自付差額上限」的政策，引發醫界人士強力反彈；在驚動蔡英文總統之餘，雖然以延後決定而暫時落幕，卻無法掩飾全民健保財務的系統性困窘，已經影響政策調整措施的空間。新冠疫情防治期間，守護國人生命安全居功厥偉的全民健保，由於預估今年到後年的虧損，可能分別高達676億元、909億元、1,838億元，健保費率的調漲，勢在必行。

與此同時，蔡總統去年底針對「長照2.0升級版」所說，「（2020年）長照2.0預算是400億元，未來4年還要增加到600億元以上」，這種可能必須「挖東補西」增列預算的政策宣示，並不是永續經營之道。巧婦難為無米之炊，政府必須雙管齊下，一方面「調漲健保費率」，另一方面將「長照社會保險化」；而這種體制性的改革，既是蔡總統對於全民的承諾，更是建立歷史定位應該有的承擔！

在李登輝總統時代，1995年施行的全民健保體制，曾經於馬總統任內，因為2013年「二代健保補充保費」，而有過幾年財務上的好光景。蔡總統在第一個任期，2017年面對的健保虧損，時至如今已經成為刻不容緩的挑戰。

今年2月到5月底，全民「順時中」，防疫表現亮眼，享有九成施政滿意度的衛福部長陳時中，面對醫療器材的管理新制，最被詬病的除了陳部長個人專業的牙醫器材不在此限，根本原因還是在於不堪負荷的健保「財務」，以及包山包海的健保「服務」。

就此而言，在後新冠疫情時代，藉著總統臉書昭告天下，未雨綢繆，徹底檢討兩個重大政策：第一，「調漲健保費率」，提前啟動政策行銷；第二，「長照社會保險化」，確保穩健永續的財源。

首先，天下沒有白吃的午餐。全民健保的體制，福國利民，全體國人抱著感恩的心，無庸置疑，在今年上半年至為明顯。但走到今天，健保財務的缺口愈來愈大，健保費率的調漲，已經是無法迴避的事情。在政治時機上，總統第二個任期伊始，就調漲健保費率，確實可能引發民怨。然而，蔡總統的行政團隊，現在擁有史上施政滿意度最高的行政首長─衛福部長陳時中，在此時此刻能夠扮演的角色，就是再加一把勁，於調漲健保費率的同時，一併進行健保給付制度的合理化變革，而此次醫療器材管理新制的延後上路，提供政策溝通的舞台，讓政府、醫界、業界能有更長時間的磨合，而由於事關全國民眾的自費負擔和醫材選擇，啟動與全民溝通的政策行銷，這樣的「超前部署」將可以提高民眾在心理層面的可接受度。

其次，生之者寡，養之者眾。老年人「由誰養，由誰照顧」，要「自己吃自己」或「政府全齡照顧」，是各國政府在高齡化社會，不能迴避的財政難題和政治抉擇。台灣民眾的年齡中位數，在1950年是18歲，2000年是32歲，而2050年則將高達56歲。重要的是，老年人口比例從7％到15％所需要的時間，法國是131年，美國是66年，德國是44年，而日本和台灣則「只有」26年。嬰幼兒死亡率的快速下降，伴隨著國民平均餘命的逐漸提高，再加上生育率的大幅滑落，都使得長輩們的居家養老和醫療需求快速的上揚。

對於「一個國中學區一日照中心，一個鄉鎮一住宿機構」，所謂的「長照2.0升級版」，在政策實務上，社會大眾最關心的莫過於「提供什麼長照服務」，以及有沒有可以做到「質好，量足」，而且「不用加稅，也能做到」。有鑒於家庭的非正式照顧，已經因為少子化的情況嚴重，而顯得力不從心，「照顧更高齡的父母親，是已經年過60歲的長輩」，這種屢見不鮮的社會現象，近年來愈來愈普遍。因此，無論是市場或政府提供的專業照護，就算有長照2.0的政策願景，也必須提出務實穩定的財源籌措方案。

「走一步，算一步」的長照2.0升級版，真正的關鍵還是在於「穩定的財源」，長照財務的捉襟見肘，隨著家庭成員愈來愈少，國民平均壽命愈來愈長，升級版的長照預算在2020年成長到400億，或是未來達到600億以上，只能是權宜之計，而非長治久安之道。

結合施行25年、今年備受好評的全民健康保險，將長照社會保險化，將能夠實現蔡總統長照2.0升級版的政策主張。「雙軌並行」的社會保險體制，是確保永續發展的重大社會政策，所需要的是政府更有耐心的政策溝通，蔡總統更加宏觀的政治視野，以及面對無以為繼的健保、需求孔急的長照，台灣人民所擁有的雋永智慧。

(工商時報)