北京6月11日出現近兩個月來首例本土病例，短短數日新增確診病例數已破百，全市小區防控進入「戰時狀態」，北京是大陸政治、文化和國際交往中心，進入防疫緊急狀態對大陸影響之大可想而知。全球疫情尚未有效控制，最先取得防控成果的大陸，如果出現第二波疫情，對世界經濟的復甦、後疫情時代國際關係的重塑，都將產生不可低估的影響。

北京此次出現群聚性感染的新發地批發市場，是亞洲最大農副產品批發市場，蔬菜供應量占北京全市供應總量約70%，有北京市民「菜籃子」、「果籃子」之稱。市場周邊還衍生出數十個小區和大量商業配套設施，加上每日數以萬計的客流輸送量，防控難度並不低於春節前的武漢華南海鮮市場，北京疫情形勢十分嚴峻。

不過就目前情況來看，北京淪為第二個武漢可能性不大。一方面，大陸早已經過疫情至暗時刻的考驗，平穩召開了特殊兩會、發表了《抗擊新冠肺炎疫情的中國行動》白皮書，既對疫情防控、應急管理等工作做出了深刻反思和全面調整，也形成了一套行之有效的抗疫機制，「武漢經驗」成為北京應對疫情防控的教科書。另一方面，北京相較武漢的重要程度更高，大陸幾乎不惜代價打贏了「武漢保衛戰」、「湖北保衛戰」，絕不會在「北京保衛戰」上有任何鬆動，從中央到小區各層級應急響應的速度之快、力度之大、範圍之廣即可見一斑。

大陸能夠用3個月左右時間控制住武漢疫情，一個重要經驗是，盡早建立統一的指揮體系和全民參與的防控體系。此次北京疫情發現於早期，確診人群相對集中，且兩大體系實時建立、實時行動，防疫前景應可樂觀。

疫情一出現，大陸領導人習、李即分別作出指示批示，副總理孫春蘭再次召開聯防聯控機制會議進行研究部署，相關專家組、工作組迅速成立，北京市「四套班子」的一把手分赴各區檢查疫情防控、物資供應和物價穩定等工作；全市一天之內完成7.6萬多人的核酸檢測，數日內完成對近300家農貿市場、3萬多家餐飲服務單位的環境消毒，抽調百名醫護人員增援收治患者最多的地壇醫院，北京展現的危機處理和疫情防控能力與速度，令人印象深刻。

北京最大的考驗，不僅只在於防控和救治本身，更在於如何安定人心。大陸原先已在疫情防控與經濟社會民生發展的平衡上，取得一定成效，5月分工業、消費、投資等主要經濟指標繼續呈現恢復態勢，「地攤經濟」爆紅也使多數城市將重現人氣。

北京此時重現疫情，不僅使京津冀這一大陸政治心臟地區的民眾提心吊膽，也令東三省等疫情剛穩定下來地區的人捏一把冷汗，響應級別和管控措施再度提升，難免影響政令的上傳下達和人、財、物等要素的正常流動。面對複雜情勢，能否穩住剛有起色的製造業和服務業，能否把減稅降費的紅利落到企業，能否讓就業優先政策落到實處，將成為大陸實現今年發展主要目標的重要前提。

習近平近日赴寧夏考察，督戰脫貧攻堅意味明顯，李克強如期出席廣交會「雲開幕」儀式，加上一、二期「抗疫特別國債」開始發行，海南自貿港加速建設，一系列刺激經濟發展的政策舉措正密集發布，大陸年內完成全面建成小康社會的既定目標已是箭在弦上。

世界銀行最新一期《全球經濟展望》預測，今年美、日、歐、印等主要經濟體都將面臨經濟衰退，只有大陸應可維持正增長，表示大陸仍將是亞太區域乃至全球的增長「火車頭」，台灣經濟發展應繼續借勢大陸。

台灣疫情平穩，面對北京疫情防控關鍵時刻，不應站在旁看笑話，而應密切觀察北京的各項動作，從中借鑒經驗、吸取教訓，以見賢思齊，見不賢而內自省；同時做好因應陸美對抗進一步升級的預案，防止疫情導致極端情況下的戰略誤判。兩岸有識之士應依據新形勢，探索兩岸融冰的可能性，為兩岸關係增加穩定性，預防新疫情下的新變量失控。