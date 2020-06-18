北京新冠警報再起，最近一周內突然新增逾百例新冠肺炎病例，當局緊急宣布重啟「戰時機制」，並積極追查感染源。然而，新發地市場每天進出超過5萬人次，追查感染源有如大海撈針，難上加難。

北京出現逾百個本土病例，主要與新發地市場有關，包括銷售員、司機、顧客、員工等，檢疫人員同時在市場採集環境樣本，有40多件樣本出現陽性反應。由於武漢大規模社區感染，與華南海鮮市場有關，這次北京多數病患與新發地市場有關，也引起外界擔憂，疫情是否會大爆發。

華南海鮮市場主要供應生鮮肉品，其中包括野味，容易成為病毒傳播地；新發地市場主要供應蔬果、魚肉產品，未包括活體動物，雖然檢疫人員在切鮭魚的砧板上檢驗出新冠病毒，但研判是遭汙染。由於兩大市場組成有些不同，難以直接推論，不過，共同點是，潮濕且骯髒的環境有利病毒生存與傳播。

北京新冠警報再起，打破了民間似是而非的迷思。先前有傳言，新冠病毒怕熱，夏天病毒威力減弱，然而，近期北京高溫攝氏逾30度，炎熱程度比台北有過之而無不及，但新冠病毒依然肆虐，顯示高溫阻擋不了病毒的擴散，民眾仍不宜掉以輕心。

台灣逾兩個月沒有本土病例，中央疫情指揮中心自6月7日起大鬆綁，隨著暑假來臨，許多學生們準備好好解放，盡情吃喝玩樂，各地餐廳、旅遊景點又恢復人潮，讓商家們樂開懷。

然而，北京新冠警報再起，提供國人一大警訊，即使在最嚴厲的防疫戒備下，新冠病毒隨時可能趁虛而入，更何況，大家現在普遍卸下心防，給予病毒可趁之機。炎炎夏日，勤洗手、戴口罩依然是防疫基本功。