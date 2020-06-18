6月15日是魔術師陳日昇解除隔離的第100天，也是他的新書《魔幻／疫境》問世的日子，分享親身經歷41天的第一手海上隔離故事。

受困在日本鑽石公主號，面對突如其來的疫情恐懼，陳日昇在書中吐露，當下腦海浮現「意外與明天，哪個會先來！」的深刻體悟。

而兩岸關係在面對大陸武統聲浪高漲，台灣深綠人士修憲謀獨動作不斷，美機、共機頻頻在我海峽西南空域較勁等複雜情勢下，蔡政府可曾想過，為台灣的百姓做好「戰爭與和平，哪個會先來！」的準備呢？

變個魔術，可以療癒人心；政治騙術，恐將大失民心。