快評》意外與明天 哪個先來？ 19:202020/06/18 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 魔術師陳日昇15日在《魔幻／疫境》新書發表會上，分享他在鑽石公主號歷劫隔離的日子，也在記者會上表演魔術，感謝辛苦的醫護人員。（陳信翰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 6月15日是魔術師陳日昇解除隔離的第100天，也是他的新書《魔幻／疫境》問世的日子，分享親身經歷41天的第一手海上隔離故事。 受困在日本鑽石公主號，面對突如其來的疫情恐懼，陳日昇在書中吐露，當下腦海浮現「意外與明天，哪個會先來！」的深刻體悟。 而兩岸關係在面對大陸武統聲浪高漲，台灣深綠人士修憲謀獨動作不斷，美機、共機頻頻在我海峽西南空域較勁等複雜情勢下，蔡政府可曾想過，為台灣的百姓做好「戰爭與和平，哪個會先來！」的準備呢？ 變個魔術，可以療癒人心；政治騙術，恐將大失民心。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》原來神也會翻船 19:402020/06/14 短評 快評》貞昌時中甄嬛傳 19:532020/06/15 短評 快評》冷處理香港 19:532020/06/15 短評 快評》富國之路 19:522020/06/15 短評 快評》新麥卡錫主義發威 17:432020/06/16 短評 快評》大國論事宜嚴謹 17:422020/06/16 短評 快評》陳其邁的最低標 19:202020/06/16 短評 快評》抗疫朋友圈 18:212020/06/17 短評 快評》民進黨的黑洞 18:212020/06/17 短評 快評》快讓小明回家吧 19:372020/06/17 短評 言論熱門新聞 趙爾東》認清日本！ - 觀點 - 言論 奔騰思潮：汪葛雷》川普不穩 辣台妹變乖乖女 - 觀點 - 言論 中時社論》就讓陳其邁唱獨角戲 - 中時社論 - 言論 大唐天子李隆基的三風流──唐玄宗叱吒一生功與過（一） - 兩岸史話 - 言論 王任賢》醫界忍陳時中很久了 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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