當年讀歷史研究所的時候，到南京大學交換學生一學期，因此建立與大陸師友的情誼，回到台灣後，仍與他們保持聯繫。

有一天在上班時間，手機接到一通來電，對方自稱是快遞公司，問我家裡有沒有人在。我問對方是什麼東西？對方說是「紙質商品目錄」，我感到疑惑，心想可能是詐騙吧？不過還是讓對方再送一次。收到快遞後，打開來一看，原來不是詐騙，是南大文學院同學鄭兄寄贈的刊物《味書軒》，共計四期。鄭兄很有心，特地在信封上以繁體字書寫我的名字以及寄送地址。

鄭兄在學生時代就喜好古籍，畢業後進入浙江省嘉興市圖書館任職，並編輯《味書軒》這樣的小型雜誌，推廣閱讀文化，喜好文藝的志向始終不變。《味書軒》的刊物設計看起來很雅緻，「試刊詞」有一段話：「味書軒，希望成為我館與嘉興市民及圖書館界同行交流讀書體會、閱讀推廣的一個小小平台，使我們在喧囂的信息洪流裡，有一處品味經典圖書與嘉興歷史文化之所在。」嘉興的文化興盛，自古文人輩出，很高興得知鄭兄從南大畢業後，繼續追求文藝的理想。

另一位難忘的大陸友人，是忘年之交──岳南老師。有意思的是，我並非在大陸，而是在台灣認識岳南老師，他當時在新竹清華大學擔任駐校作家，有個偶然的機會認識他，沒想到一見如故。

我首先好奇岳南老師從軍人到作家的經歷，原來他開始寫作之前做了十七年軍人，武警部隊的中校團長退伍，後來讀解放軍藝術學院。

早期的成名作《風雪定陵》與《復活的軍團》兩本書，是他的中專（中等專業學校，屬高中學歷）畢業論文，這也是我一開始得知岳南老師大名的作品。沒想到多年後，有機會認識作者本人，我忍不住感嘆，自己寫的碩士論文沒人讀，岳南老師寫的高中論文不只出書，還能在台灣出版，並成為長銷書。

有一次，我請問岳南老師如何提升寫作技巧，他批評了少數歷史學者的中文寫作，他說：「中國歷史五千年，中文有五萬字，但有的學者用字貧乏，只用了其中的兩千字寫文章，這些學者應該重新識字，識字之後讀書，讀書之後才寫文章。」

有一天晚上，岳南老師請幾位年輕人吃飯，席間喝了些白酒，酒喝多了，他的話匣子也打開了。有兩件事印象深刻：其一，他跟諾貝爾文學獎得主莫言是山東同鄉，還是解放軍藝術學院的同學，他念了一長串同班同學的名字，都是作家。

其二，他說今年（認識他的那一年）版稅收入比去年高，他講的數字足以在台北買棟小房子，沒想到中國大陸的龐大讀者群，不僅養得起職業作家，而且生活還挺滋潤的，難怪他開玩笑說「自己錢多到花不完」。

最後敬酒的時候，岳南老師稱我為「同志」，我知道他們這一代人不會隨便叫外人「同志」，不禁啞然失笑，也謝謝他的熱情好客。

（路向南／台北）