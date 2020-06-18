大家對哈爾濱的印象為冰天雪地、擁有世界一流的冰雕展與雪雕展，以及遠近馳名、具有異國色彩的東正教大教堂，但我發現當地特色、珍貴之處則為當地的美食。

我於元旦假期至哈爾濱中央大街走訪，見到街道兩旁擺著馬迭爾冰棍。據當地朋友所說，此冰棍已有百年歷史，可說是內地淵遠流長的冰棒企業，但讀者一定會十分好奇為什麼當地人會於冰天凍人、將近零下二十度的天氣買冰棍呢？

原來是因為在當地屋內皆有暖氣設施，而在暖氣長期供應下造成人們體內缺水、而身體也會燥熱的情形，此時吃上一根冰棍，可解身體的乾燥。這讓我想到一友人於飲料業工作，而他們家的飲料於東北冬天反而銷售得特別好，由此證明許多內地的品牌行銷不能光靠自己的眼睛所見與感覺去猜測走向，而是要真正去了解當地的風土民情而制定營銷方案。

因當地冬天時間長，許多新鮮食材不易取得，當地販售許多醃製食品，而哈爾濱紅腸是當地人食用的食物之一，也漸漸變成遊客爭相購買的紀念品。可以看見一大早紅腸店鋪一開店，許多人便在外排隊，而不畏嚴寒的冷冽天氣。

我獨愛的反而是當地的餃子，「東方餃子王」是當地人特愛去的道地餐館，裡面販售許多口味的餃子，其中獨具當地特色的為「松子玉米」水餃，台灣天氣溫暖難得見到松果，更別說是可以食用松子大餐了！我吃著水餃配上可以無限飲用的餃子湯，據當地朋友說餃子皮硬不好消化，喝上熱騰騰的餃子湯能讓腸胃消化得更好。

我與一群當地朋友吃著餃子、觀察他們的動作與特有的哈爾濱純正口音，很慶幸能於此刻與他們同吃著當地美食。

當我準備返程並至哈爾濱太平機場時，當地友人送給我一滿袋的酒糖，說我可以在機上或是回到上海時吃上一顆。當我將酒糖放入口中，頓時間滿口的甜味配上濃濃的酒香於齒間融化，寒天凍地、友情暖心的哈爾濱文化，至今仍在我心中置放一個溫馨的角落。

當我長期趁著長假至各地走訪旅遊後發覺：各地的飲食文化為什麼總是令我如此著迷？因為可以更了解當地居民的習性與特色，更從中感受到朋友們熱情的友情與溫暖，這讓我至哈爾濱時為寒冬時節、卻因為當地的朋友而內心充滿了熾熱的感動。這也是我四處遊走於各城市而體會到不同的回憶與紀念，感謝在大陸各地因緣結識許多能成為一輩子深交的朋友，而我也繼續透過飲食，認識更多大陸的當地民情與文化。

（青檸檬／台北市）