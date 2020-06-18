當今中美惡鬥並未因疫情的肆虐而稍歇，反而變本加厲。川普頻頻出招，既要求美商回美投資，也要台積電等台商斷絕對華為晶片的供應，雙方不只在經貿、外交、疫情衛生等爭鋒，還擴及金融、文化及其他面向，可說是進入「全方位」的對抗與爭戰。疫戰已經取代疫情，成為以美國為首的西方，和以中國大陸為主的東方，進入並未宣戰的世界大戰，且方興未艾，後勢只有越加緊張和難測。

眾所周知，疫情已造成所有台商困擾萬分，加上中美貿易延伸的疫戰，台商所面對的挑戰，可謂「前無古例，後無來者」。兩者交互影響，台商只能自嘆：沒有悲觀的權利，只能沈著以赴，借力使力，殺出重圍困境。

首先，台商面對的是供需兩鏈全遭破壞，產銷失調的危機。疫情初始，只想快復工，但復工因原物料斷鏈而受限，而當歐美日主要市場也因疫情而鎖國封城，雖復工卻遇上無單、缺單與短單的窘境，資金周轉和現金管理如不順暢，企業有呆帳和倒帳危機，而淪為艱苦企業，最後不是被倒，就因連鎖倒閉被拖累。

其次，由於主要市場的封城鎖國，零售店關門，連鎖通路接連倒閉，台商訂單被取消，企業營運大亂，產銷失衡，裁員減薪放無薪假，自可預期。而飛機斷航停飛，雖有線上的視訊會議，但有些像品質檢驗以及涉及談判等商務活動無法靠視訊處理，造成長期產銷活動無法進行。

再者，各國因為疫情健康產業之需，將過去習以為常的長鏈，改為自行管理的短鏈產銷體係，這種思維極有可能改變一向習以為常的供應鏈，這種改變，造成經營的規模不經濟，企業不但營運模式要調整，且因成本增加，獲利更加困難。

此外，川普要求台積電等選邊站的要求，也造成台商的困擾，台商不但減少訂單，獲利頓減，且因增在美或其他地區的投資，增加營運風險和多地區調配管理的困擾。

最後，疫情和疫戰的交相影響，台商未來的經營充滿不確定，選邊站憂心不小心得罪一方，這種雙邊都押注的作法，很難順利營運和操作；面對如此高風險，獲利又無保握，競爭現象有增無減，經營企業的艱困可想而知！

在這種情勢下，台商如何因應，筆者提供幾點建議：

第一、台商宜盡力開源節流，以保存活。今年是前所未有的歹年冬，所謂「剩者為王」，活著才是王道，只有使出渾身解數，才有迎接未來大爆發的機會。唯有重回當年創業的拼勁，要員工共體時艱，大家減薪少休，去除各種庫存，並加強?發，以創新產品和服務，創造價值，爭取客戶的認同。

第二、積極學習線上管理與數位技術應用，讓員工、管理及企業三方同時轉型，在此惡劣環境，推動數位轉型的阻力減少，創新動能增加，要實踐丘吉爾的話：「勿浪費一場好危機」，讓企業脫胎換骨。

第三、清楚自己在產業地圖的處境，趁勢突圍而出，找商機重新定位。像台積電和大立光，當然要加快研發，拉大與競爭者的距離，並利用競爭優勢，爭取奧援和籌碼。至於一般中小企業，則要放下身段，運用有限資源，在利基市場，謀取優勢，並避開主流競爭，創造不一樣的隱形冠軍。

第四、分析情勢，結合台商協會及當家行業領頭羊，走向成長領域，或倡導聯合的力量，在產銷、採購及教育訓練上，共同發揮團隊的力量，向兩岸及各地政府，爭取更多的補助和紓困措施。

最後，針對東西兩大集團，台商宜量力而為，分別做不同的投資，在大陸的廠，供應美國以外的市場，另在台灣或東南亞設廠，供應美國市場，靈活調配。

總之，只有更用心，靈活創新部署，才能出頭天。

（作者為台北經營管理研究院院長）