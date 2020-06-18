日本擬將釣魚台改名，國民黨痛批蔡政府面對日本就卑躬屈膝、軟弱無力，變成「俗辣妹」，只會讓我國主權與漁權不斷遭受侵犯。圖為宜蘭漁民在護漁船頭綁上國旗。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情復燃，亞太地區風雲變色。北朝鮮炸毀了南北韓聯絡辦公大樓，半島緊張情勢上升；中印軍隊在邊境「肉搏衝突」，雙方互有死傷，印度增兵邊境；稍早時，日本沖繩石垣市議會提案，擬更名釣魚台為「登野城尖閣」，台灣漁民及在野黨揚言登島抗議。3則新聞都攸關主權問題，但處理手段大不相同。南北韓、中國、印度、日本，主張或捍衛主權的方式是行動，唯獨中華民國台灣，官方口頭捍衛釣魚台主權，卻連抗議二字都說不出口。

沖繩石垣市議會主張更名釣魚台，蔡英文定調我國立場是「釣魚台是中華民國的領土，主權範圍所及。跟有領土爭議的國家，我們的立場是，擱置爭議，共同開發。」蔡英文的「擱置爭議，共同開發」，抄襲了馬英九在2015 年借鏡《東海和平倡議》經驗提出的《南海和平倡議》16字訣─「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」。但是，蔡既沒有強調「主權在我」，何來的「共同開發」？

更糟糕的是，蔡英文在520就職講演中，活生生地將中華民國的歷史臍帶，從1949年起一刀斬斷。在蔡英文的口中，中華民國成了只有70年歷史的中華民國台灣。這麼一來，等於自我否認中華民國在1949年以前所擁有的主權和一切有關主權的主張，不僅放棄了對中國大陸地區的主權，也放棄了中華民國對南沙、東沙以及釣魚台的主權。再依照民進黨台獨的一貫邏輯─「中國從未統治過台灣，所以台灣不是中國的一部分」，同理，中華民國台灣從未有效管轄過釣魚台，釣魚台不是台灣的一部分，何來主權？

2013年馬英九政府曾經秉持《東海和平倡議》和日本簽訂了《台日漁業協定》，該協議僅僅是對釣魚台周遭重疊經濟海域的捕魚權作出協議，無關釣魚台的主權。而根據台灣漁民的親身經驗，台日之間雖有漁業協定，漁民赴釣魚台周遭海域捕魚迭遭日本驅離，但日本對中國大陸的海警公務船卻無可奈何。準此，關於釣魚台的主權爭議，足見台灣迄今從未拿出具體的行動來展現維護、捍衛釣島主權的決心。

到如今，「助」日大使謝長廷先是沾沾自喜地宣稱「石垣市的舉動目的在反制中共」，蔡總統乾脆連主權都不提。不惜放棄釣魚台主權，也要與日本沆瀣一氣反制中共？這樣的邏輯，不是喪權辱國，什麼才是喪權辱國？

蔡英文的國慶講話和對釣魚台「宣示」的後遺症，還不止於此。蕭美琴奉派駐美後，蔡政府「親美愛日」的外交政策勢將衍生出更多矛盾。

按憲法，總統是國家元首對外代表國家，統帥權國陸海空三軍，並有行使締結條約及宣戰、媾和之權。換言之，總統才是國家對外政策的最高也是最後的決策者，各個駐外大使必須服膺總統對於國家主權的看法和指令，在該駐在國執行任務，維護國家主權、捍衛國家利益。

蔡總統都已經在國慶談話中閹割了中華民國的歷史和主權。那麼，當美國持續推動印太戰略，駐軍東南亞及日韓，對抗中國崛起時，若是主張釣魚台主權歸屬日本，南沙群島（包括太平島）主權責歸屬越南菲律賓時，試問蔡政府的立場為何？是「放棄主權」，與美國、日本、越南、菲律賓沆瀣一氣，共同反制中國大陸嗎？屆時，駐美代表蕭美琴若只能消極地傳達美國的訓令，那麼，她直不直達天聽，又有什麼差別？

（作者為資深媒體人）