川普曾經為了尋求2020年的美國總統大選連任而向習近平低頭。美國這兩天最大的新聞，就是《華爾街日報》刊出了前白宮的國家安全顧問波頓即將出版的回憶錄摘要，揭發川普在外交場上的真實樣貌。川普政府日前還提起訴訟，認為書中內容是描述波頓任職期間的白宮內幕，其中含有機密資訊會危及國家安全。不過，川普表面上這麼堅持美中貿易戰，好像要跟中國勢不兩立；私底下卻想將美中兩國的外交關係變成自己與習近平的私人關係，並將美中貿易的和解可能當成自己競選連任的籌碼。光是這一個爆料，就已經讓川普很沒面子了。

其實這也不怪波頓會出書把川普的這一面揭露給世人知道。包括波頓、美國現任的副總統彭斯、國務卿蓬佩奧這些老共和黨員，其實都是「堅決反共」的。他們不但反共，他們還反獨裁、反強人，反對那些一直以來都會威脅到美國安全或是利益的敵人，比如北韓和金正恩、俄羅斯和普丁，還有就是中共和習近平。與此同時他們在乎的，就是所謂的民主價值，以及美國所主導的國際經濟貿易體系的穩定。而且在這樣的前提之下，台灣其實是共和黨外交政策裡面非常重要的盟友。

也就是說，無論你喜不喜歡美國共和黨保守、強硬、輕社福、重視個人主義的牛仔作風，還是必須承認，台灣在共和黨執政時期受到的關注和重視，的確是比較多的。甚至可以說，如果是波頓、彭斯、蓬佩奧這些典型的共和黨人主事的話，在中國對美國威脅逐年增加的現代，台灣在美國的外交戰略中，是有可能回到雷根時期或是超越雷根時期的位置。不過偏偏殺出了一個川普。

當初川普上任的時候，很多人都說他是「狂人」、「不可預測」；甚至到現在都還有人說他是「不定時炸彈」。但如果從他在《誰是接班人》就已經認識他到現在的人就會知道，他不是無法預測，而是不能用我們以往對政治人物的想像套用在他身上。川普的本質是「商人」，不是「政治人物」。他從政、當總統的目標絕對不是「理念」，而是要最大化他的「個人利益」。跟波頓、彭斯、蓬佩奧這些共和黨的忠貞黨員不一樣，他們可能有堅決反共、捍衛美國國家利益的理念和堅持，他們一輩子的目標和志業可能都放在這些信念上面。

但川普可不是這麼回事，他總統當完之後可是還要回去商場賺錢的。他的理念就是要創造個人利益的最大化。他比較有興趣的，恐怕是怎麼趁他還有總統權限的時候，盡可能打好政商關係，才能有多一點退路。波頓的新書，揭露的也就是川普的這一面。但對台灣來說，更需要小心的就是，如果川普心中最重要的是個人利益，而不是長久以來的政治理念和外交慣例，那麼一直以來依賴美國的台灣，會不會被川普在權衡之下犧牲掉？或許就得小心了。

（作者為口譯工作者）