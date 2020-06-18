在美中關係處於最低點之刻，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國務卿蓬佩奧在夏威夷會面，這項由中國大陸要求召開的會議代表了雙方都不希望關係持續惡化，演變成全面衝突，中方更是意在警告，台灣、香港及新疆問題涉及領土、主權，中方不會做任何讓步，反對外國干涉中國事務。

新冠肺炎疫情未見緩和、美中貿易協議前途未卜、即將進行的港版國安法立法，加上川普總統已策定打擊中國為競選連任主軸，中美雙方劍拔弩張，蓄勢待發。在此非常時刻，中國大陸提出會面要求，而美國也很快同意，進行了一場「沒有正式宣布，沒有預告行程與議程」的非典型外交會談，雖然各界不預期有外交突破，但應有助於降低雙方相互攻訐、緩和局勢。

這場神祕會議也沒有任何公開畫面與報導，會後雙方透過發言人分別發表聲明，美國國務院發言人歐塔加斯簡短說明，蓬佩奧強調兩國在商業、安全及外交互動下的美國重要利益及需要充分互惠往來。他同時強調對抗新冠肺炎流行與防止未來疫情爆發，需要完全的透明化及資訊分享。

《華盛頓郵報》報導，蓬佩奧此次會見楊潔篪的主要目的，是要從中國獲取更多疫情資訊，提醒北京對香港的承諾，也會提及台灣及第一階段貿易協議等議題。根據大陸外交部發言人趙立堅的說明，中方這次顯然是有備而來，楊潔篪除了表達中美「和則兩利、鬥則俱傷」，合作是雙方唯一正確選擇的一貫立場外，更重申對台灣、香港及新疆等問題的堅定立場。

楊潔篪說，一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方捍衛自身「核心利益」的決心和意志堅定不移。中方要求美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重妥善處理涉台問題。

針對香港及新疆議題，楊潔篪對於G7關於香港問題的外長聲明與川普剛簽署的《維吾爾人權政策法》，嚴正警告美方不要干涉香港內部事務及中國內政。蓬佩奧如何回應楊潔篪目前仍不明朗，但可以確定的是中美兩國外交政策負責人不會在最敏感時刻大老遠跑到夏威夷，只是重申一貫立場，必然有其特定原因及目的。

美國專家指出，香港、南海及台灣是美中新冷戰轉熱的引爆點，其中又以台灣問題為重中之重。在美中對抗加劇過程中，美國頻頻利用台灣出招，民進黨政府也樂於附庸配合，台海緊張情勢不斷升高，完美風暴儼然形成，必須要加以降溫，做必要風險管控，以免情況失控。特別是，蓬佩奧目前是川普對中國的首席打手，在大陸官媒眼中已是「人類公敵」，雙方心結很深，但仍然要安排見面凸顯了問題的嚴重性及迫切性。

除了外部因素外，美中都面臨了嚴重的內部政治、經濟及社會問題，中美兩國第一季經濟成長分別萎縮6.8%與4.8%，使得他們體認雙方都無繼續纏鬥的本錢，即使從嚴重的對立衝突恢復正常已不可行，但至少可降低損害，川普如能處理好美中雙邊經貿關係，連任並非完全沒有希望。

巧合的是，華府目前最熱門的新聞是前國家安全顧問波頓的回憶錄陸續被媒體披露，其中最具爆炸性的是，川普曾希望中國領導人習近平能幫助他連任。川普常指著筆尖說「這是台灣」，再指著他白宮橢圓辦公室的「堅毅桌」說「這是中國」，來做對比，令堅定支持台灣的波頓感慨萬千。在這一連串美中互動及退休政客爆料之中，主張「聯美抗中」為唯一政策選項的民進黨政府應有所體會了吧！

（作者為資深媒體人）