高雄市長韓國瑜被罷免下台，《紐約時報》報導，台灣選民下架「親中」市長；《華爾街日報》：台灣最「友中」政客之一遭罷免；法新社：台灣「民粹」市長在歷史性投票中下台，內容並提醒閱聽眾韓國瑜贊同與中國維持更密切關係。

台灣對外國媒體情有獨鍾，國家元首偏好接受外媒專訪，政要視國際媒體露出為殊榮，對外媒報導內容更是格外敏感，只是操作過度就變成了「媚外」，新聞專業人士關切外媒報導全然客觀、超然嗎？

罷免韓國瑜案是台灣重大新聞，但基本上是地方首長更換及對韓國瑜個人政治承諾與表現的檢驗，高雄市長職掌與大陸政策八竿子打不著，但外媒先是為韓國瑜貼上標籤，再影射韓國瑜慘遭罷黜也是兩岸關係退步。

新聞專業人士可以理解，罷韓新聞純粹是台灣在地新聞，難以受到國際媒體重視，為了提高新聞性、衝擊性、擴張性，並符合當前國際反中氛圍，外媒記者在報導時必須添加「中國元素」，但過於牽強、誇大的報導往往導致新聞失真。

另外，由於兩岸關係盤根錯節，許多連台灣與泰國都分不清的外國人士難以理解，外媒報導時往往採二分法，非黑即白，只是過於簡化就難以周全，也無法完整呈現真實。

但這些報導屬性卻符合民進黨的目標與策略，經常透國外媒高度關注台灣的模式，將外媒報導內容包裝後再行銷國內，在國人迷信外媒超越台灣國內政治紛擾的心態下，其附加價值往往高於本土媒體及政府宣傳的效果。

「出口轉內銷」也是台灣常運用的手法，如蔡英文總統在贏得連任後只接受了BBC專訪，多少也認為經過外媒加持，新聞的權威性及可信度更高。

操作過度會產生反效果，新冠肺炎的「大外宣」就是典型案例。從總統、副總統、到部會首長鋪天蓋地以訪問、文宣及投書，在全球媒體宣揚台灣的防疫成效及援助全世界，再轉銷國內閱聽眾，但所造成的「同溫層」效應與現實有很大落差，台灣依然被拒絕在世界衛生大會門外，許多國家解禁對象不包括台灣，令台灣民眾感到錯愕與憤怒。

民進黨完全執政，一黨獨大掌握政府宣傳機器及監管獨立機構，台灣媒體「綠化」更趨嚴重，立場超然的外媒都無法免於影響。國民黨主席江啟臣日前表示，在野之後，國民黨在面對友邦誤解時，毫無說明反駁的空間。要導正不公的標籤與誤解，及反制民進黨媒體攻勢，國民黨不必捨近求遠，就從加強與在地外媒溝通做起。

（作者為資深媒體人）