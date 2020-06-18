在國立大學校院協會和國立科大協會公開陳情之後，教育部終於公布境外生返台政策，優先開放港澳等11個國家或地區的學生，教育部提出3個原則、2個標準作業程序，以108學年度應屆畢業生為最優先，但陸生仍是暫緩開放。

除了學生人數眾多的陸生，很可惜的是學生人數居次的印尼和馬來西亞也沒有開放，不過或許局部開放是好事，讓相關單位和所有大學可以就這次開放練兵，以應付未來更多境外生入境的防疫後勤和支援。

就各大學而言，境外生入境最困難的就是14天的隔離檢疫如何處理，因各大學普遍宿舍和人力和專業都不足以處理。很高興教育部可以負起統籌責任，入境後將安排優先入住校外防疫旅館。所有細節，包括抵台前，需核實入境名單、確認檢疫場所及簽證核發等；抵台後，也要通過機場邊境管制、單一報到櫃檯，並以防疫交通接送，安排到檢疫場所等等，教育部都考慮周到，減輕大學很多的負擔。

但唯一沒確認的是防疫14天的費用由誰負擔？或者如何分攤？如果完全由學生自行負擔，恐怕很多同學會打退堂鼓。另外若有些大學宿舍容量充足，在安全無虞之下，也應可以開放大學自行負責14天的隔離檢疫之事，以減輕境外生的經濟負擔。

教育部掌握的所有11個國家或地區尚未返台學生共2238名，約略是10架班機的容量，所以回台是否會有專機，還是由各學生自行分別返台，將牽涉到機場接人的複雜度。若大家各自返台，機場恐怕需成立專櫃以處理返台的學生，各大學也需時常派人至機場或防疫旅館幫忙，人力負荷重。但若要專機，大家住不同地方和國家，也不太可行。這也牽涉到返台費用，值得教育部好好規畫，例如有一兩段返台的統一時間窗口等。

至於在學生返台順序方面，第一優先順位是108學年度應屆畢業生，第二順位是其餘舊生，第三順位是109學年度新生。其實新生才是我們要緊抓住的，因為各校遠距教學都做得很好，108學年度的畢業生恐怕很多人已經透過遠距修完課並拿到畢業證書，不需再來台灣。至於舊生，由於這學期無法來台，可能早另有打算，若沒有也會等到9月下學期開學，不急著來台。只有新生才是各校要緊緊抓住的，因為這次若無法來台可能就會轉校就讀，台灣就永遠失掉這位新生了。

各大學招生都很辛苦，如何讓境外生快樂順利來台，同時避免病毒的境外移入，需要政府的幫忙和各大學的努力。對外國學生開放絕對是正確的，剩下的就靠細心和周到且簡單易行的防疫處理了。

（作者為國立台北商業大學校長）