韓國瑜聲望如日中天時，他提倡的庶民經濟受到各界關懷，包括愛情摩天輪的愛情產業鏈、到中國大陸及東南亞推銷農產品等，讓他當選了高雄市長；可惜不敵韓粉推拱，參加總統選舉慘敗，又遭罷免。庶民經濟因為是他的專利，蔡政府也不願意提了。

但庶民經濟不只需要，而且是必要。這次新冠肺炎疫情，世界各地受創最深的就是庶民，在美國，白領階級可以貫徹居家令在家辦公，但是一線員工一定要站在前線，例如員警、急救人員，還有郵遞員、服務生等勞動密集型的行業工作人員都必須待在工作場地，平時就是低薪的他們，不敢辭職也不能削減時數。據統計，零售業員工目前有3000人確診，62人死亡。護士聯合工會5月初的護士節在白宮前抗議，後面擺著88雙白鞋，代表這段期間喪生的88名護士，參與的護士說「每天都很害怕去工作」。

因為居家，飯店關門，往日在辦公室商圈裡欣欣向榮的咖啡廳、小吃店也生意不再，連外帶都沒有，只有跟著關門。縱使解封後，人們不會馬上回去辦公，辦公室商圈將面臨永遠的改變。《愛爾蘭時報》最近評論稱，過去世界會恨美國、愛美國或者羡慕美國，但「現在我們第一次認為美國很可憐」。

而這次歐美政府拿出8兆美元紓困，雖然嘉惠很多中小企業，但大企業得到資源更多，美國政府更在此次積極救市，最大贏家卻是富豪。據統計，名列富比世雜誌美國億萬富豪榜的600多人，兩個月間總資產反而增了4340億美元。其中增加最多的是高科技大亨，如亞馬遜的貝佐斯和臉書的祖克柏，而最近的黑人抗議種族歧視，很大成分是在抗議經濟上的不平等，經此次新冠肺炎後，貧富差距只有越拉越大。

台灣境況相似，去年盛夏我回台灣，看到那些在烈日下揮汗如雨的工作人員，如外送員、市場攤販、資源回收阿嬤，甚至交通警察，實在不忍。再如台北市僱用置放停車單在車窗上的外派人員，在日頭炎炎下，騎著機車穿梭街頭，他們1個月最多只能賺到3萬元。但台灣人畢竟是可愛，大部分人仍任勞任怨，在歐美國家，這種工作除非高薪不會有人做，大家寧願回家領福利金。

今年可能連這些工作機會都沒有了，餐廳生意寥落，百貨公司冷清，老飯店、觀光旅館關門者不知凡幾，陸客、外籍觀光客都不能來，振興措施政府扭扭捏捏，發得不甘不願。對照2009年，行政院長劉兆玄大筆一揮，發給每個人3600元消費券，乾脆又好用。此次川普紓困，一人1200美元，支票寄到家中。兩人的氣魄、見識都是這個政府所沒有的。

韓國瑜另外一句話「勿忘世上苦人多」也令人印象深刻，這句話出自弘一法師。1933年臘月，弘一法師抵福建晉江草庵度歲，在書庵門上寫了幅對聯：「草積不除，時覺眼前生意滿；庵門常掩，勿忘世上苦人多。」意在教導僧人，雖然廟宇清淨安祥，但不能忘記廟外處處有苦人。延伸至今日，就是今天在冷氣室的高科技白領、黨政高官要注意外面受苦的人。這句話不應是韓國瑜專屬，更該是台灣全民的胸懷。