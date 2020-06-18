前美國白宮國安顧問波頓新書大爆料，包括川普向習近平求情，以助他打贏連任選戰，並稱許習近平是「中國史上最偉大領導人」，甚至贊同中國鎮壓新疆、對香港反送中抗爭「不想蹚渾水」等等粗鄙、表裡不一的言行，全都糗現世人面前。其中和台灣有關的一段描述，更是赤裸裸地顯露川普唯利是圖的現實作風。

書中透露，川普其實對台灣的態度並不友善，常指著麥克筆尖說「這是台灣」，然後指著白宮橢圓形辦公室的總統辦公桌說「這是中國」。這段形容，活靈活現，勝過千言萬語；不知道始終緊抱美國大腿、視川普為唯一救星的民進黨政府，聽了作何感受？

其實在川普政府領導下的美國，在國際社會上威信盡失，早已不是新鮮事，最近美國國內因種族歧視爆發的社會抗爭，更讓川普內外交困；最新的民調也顯示，川普支持度下滑，輸掉年底大選的可能性不斷上升。在世界各國對美國皆有微詞、也不信任的情況下，只有台灣表現得特別「送暖」。

川普對美國社會反種族歧視風潮的應對言行，不僅各國多所批判，連美國各界都看不下去，偏偏對香港反送中聲援很猛的蔡英文總統，對同樣是爭平等、爭人權的美國現象，乃至從政府到群眾的表現，卻完全不敢吭聲，就怕惹惱川普。

德國最新公布的一份關於各國防疫滿意度比較，受調查的53個國家普遍認為大陸防疫勝於美國，僅有台灣在內的3國認為美國表現較大陸好，也再次證明台灣就是跟定了美國。

當初蔡英文以辣台妹之姿狂嗆大陸，由黑轉紅，如今背後撐腰的狂美哥，暗地裡竟是如此絕情，而且川普未必能夠連任，展望未來，難道不該早做他圖，另謀因應之道？