兩岸關係低迷，彼此互信蕩然；日前美國軍機過境台灣，大陸反應強烈，軍機隨即出現台海西南空域，對台三大發言體系更強勢表態，兩岸緊張情勢升溫，衝突風險如烏雲罩頂。倒是陸委會與外交部未置一語，顯然對當前危機四伏情勢有所警覺，謹言慎行避免言語交鋒，避免情勢更加惡化，蔡政府的節制應予肯定。

和平仍是大陸統一政策前提，台海軍事衝突不是兩岸中國人所樂見，但在美國社會「厭中、防中、反中」氣氛下，加上川普選情不利因素，兩岸要格外小心，避免落入川普選戰造勢圈套，引發擦槍走火意外。對北京而言，當前是中國百年歷史機遇存續的關鍵時間點，更需要以突破性思維審度情勢。美國軍機過境事件，或許是有意以切香腸方式挑戰大陸的紅線，但美機依據國際民航規範申請飛航過境，並接受飛航管制單位導航，運作模式符合國際法理規範。北京必須理解，只要申請要求合情合理，基於平等互惠原則，台北自然要准許其過境。

接受現實務實往來

以往美國軍機載運政要來訪，或運送救災物資，都直接降落台灣境內機場，也曾發生軍機因機件故障而要求臨時迫降，並由其他軍機送來整修作業所需料配件事件，若就航權等級作為比較標準，前述活動所顯示美台關係密切程度，遠高於本次單純過境通航，但北京反應卻並不相稱，顯然本次激烈反應，是項莊舞劍意在沛公，認定川普政府存心打擦邊球。

既然北京深知川普選情不利，企圖乞靈於反中牌，刻意藉挑動北京情緒，來挽救選舉票房劣勢，又為何要配合演出，走向美國所設衝突陷阱？北京能否看出，台灣面對北京不斷升高的壓力，必須維持對美關係，與華盛頓強化關係，但還不至於愚蠢到自甘成為川普競選連任策略的棋子，川普團隊不斷加溫煽火，台北無意為其伴唱合音，執政團隊才會自我約束，避免加入罵陣捲進是非。

北京要求美國軍機過境須向其申請是強辭奪理，美艦靠泊香港須經北京同意，但台灣不是香港，台灣有自己的憲政體制與管轄權，對台北來說，是否同意美機過境，不容他方置喙。我們更要提醒，兩岸通商、通郵與通航，儘管在政治詮釋上，雙方都同意並非國際交通互動往來，但技術層面卻都依據國際規範實際運作。兩岸能夠交流融合改善關係，靠的是接受現實務實往來，而非政治口水快感的滿足。

在兩岸互動協商過程中，雙方都理解不宜觸碰主權地位爭議，否則必然走向兩岸關係發展死胡同，更會產生不利交流融合的逆流。但是北京必須接受中華民國在其治權管轄範圍內，作為有效實踐國際規範與法理政治實體的真切事實。

共機依據正當需求，申請航經他國領空早就是司空見慣；不僅軍用運輸機曾經多次運送救災物資至不同國家，更曾派遣軍機參與馬航MH370班機搜救行動，都是依據國際規範申請飛航過境。甚至2010年10月共軍戰機還曾遠赴土耳其參加過對抗演練，往返途經中亞多國時，亦是依據相同國際民航規範處理通航運作，對於此等軍機過境實務應當完全理解，豈能刻意將此種活動與侵入領空混為一談？

常態思維謹言慎行

面對兩岸困局中的美國因素，北京還是應該回到擴大交流、對話的正軌，避免鑽牛角尖，陷於戰略思維盲點困境而無法脫身。平心而論，如果有一天共機在台灣東方遠洋空域飛行期間遭遇機件故障，必須緊急迫降時，基於人道考量，台北沒有理由不讓其以緊急避難為由，在引導下進入我方管制空域甚至降落，這是完全符合國際航空活動規範要求。

同理，只要是雙方關係正面發展，航權能夠談攏，就算是解放軍軍機要遵循民航規範申請，遵從我方民航管制導引過境，台灣也沒有理由不准。特別是事涉國際人道救援，運作救難物資借道過境，台北不會冒天下之大不韙，存心作梗阻礙。甚至雙方在南海飛航活動遭遇緊急狀況時，臨時空中呼救要求迫降對方機場，兩岸亦不會見死不救，坐視空難慘劇發生。

兩岸要改善關係，避免擦槍走火，雙方都有義務要常態思維、謹言慎行。