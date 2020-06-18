中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中接受媒體專訪時表示，他認為中國大陸會最早開發出新冠疫苖；那台灣會不會採購呢？他說比較擔心中國大陸會送來，主持人追問原因，他反問「你敢用嗎」？（https://www.rti.org.tw/news/view/id/2067457）

陳時中還說了很多，為了本文避免段章取義的誤謬，請讀者參考原訪談。本文的重點不在於對岸是否會最先開發出疫苖，而是觀察到全世界有能力的國家─包括台灣，都正擠在新病毒解藥+疫苖的開發賽道上衝刺，這是國家權力在科技層面的一種競逐，值得分析。

用covid vaccine 當關鍵字Google一下，會發現很多相關這場「競賽」的實況轉播，譬如：美國九月就可能進行疫苗的人體實驗了（https://technews.tw/2020/04/01/johnson-johnson-coronavirus-vaccines/）；中國跟巴西藥廠簽約，合作開發新冠疫苖供應南美洲（https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-12/chinese-vaccine-maker-inks-deal-in-brazil-for-final-testing）；還有藥廠若開發出來，應該先賣給哪一國的爭議新聞（https://udn.com/news/story/120944/4565884）；歐盟則公開宣稱，希望先得到疫苗（https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2020-06-12/europe-wants-to-get-the-vaccine-first-brussels-edition）等等。

簡而言之，誰能先開發出解藥與疫苖，誰就掌握了一種權力。何以致之？

按照美國學官兩棲的知名政治學者奈伊（Joseph Nye）的說法，「硬實力」（hard power）中最主要的成份是軍事力量，但是軍力能單獨達成的目標很有限；以文化、價值觀、與外交政策為主要成份的「軟實力」（soft power），可能很有效，但操作不易，而且通常耗時甚久。只有結合軟、硬實力，辨明在不同情境中，發展出有效戰略的能力，才是最重要的權力，那就是巧實力（smart power）。

疫情全球大流行，就是一種很少見的「情境」。

近來，針對病毒來源，美、中相互「甩鍋」，目的是透過公共外交的途徑，競逐國際「可信度」，用以建構與運用軟實力。可惜川普政府的指控很粗鄙，拿不出證據，中共外交部幾位發言人的反擊也很虛弱，經不起邏輯檢驗。雙方的「論述」都離「說一個好故事」的標準太遠，成了潑婦罵街。

這表示雙方的巧實力都不行，應該要不像宣傳，才是最好的宣傳。

軟實力緩不濟急，又還沒到決心打一仗的時候，軍力先放兩旁，什麼權力擺中間呢？經濟力！

疫苖就是一種「經濟力」，當兩國經濟相互依賴時，就出現權力關係了：我依賴你多一點，你對我就有施展權力的空間，譬如：從2001年加入WTO開始，中國依賴購買力強大的美國市場，賺取並累積外滙，現在，富起來的中國人如果很怕窮，就會怕川普提高中國貨進入美國市場的「准入障礙」－提高關稅。美國人如果怕生活消費品價格提高，就會怕中國的便宜貨斷供。

誰比較怕？誰就矮半截。

當然，任何一項政策，總是有人受惠、有人受害。各國的政府都時時計算老百姓的反應，即使專制體制的中共，可能不擔心短期的民意，也在乎長遠的民心，即，「吃瓜群眾」的反應也是施政重要考慮，因為事關維穩成本與執政合法性。

回到主題：疫苖的開發，陳時中評論中國開發疫苖快或慢、合不合格如何如何，不是重點，台灣不能放棄疫苖的自力開發與製造才是重點。因為假設台灣自己沒有，中國送的又不要，只有美國有，小小的台灣也禁不起這種「不對稱權力」─山姆大叔可以不賣給你，就像F-35；賣，也不知何時才賣，就像F-16；跟別國買，可能會被禁止，就像台積電不准跟華為做生意。

在權力的邏輯下，習近平肯定也要求中國大陸所有生化研究單位，焚膏繼晷，疫苗+解藥最好都快快快快開發出來，再免費供應給全世界。台灣也許在蔡政府的號召下會拒絕，第三世界國家的總指揮可不是個個都像陳時中一樣「不敢用」，萬一真給中共先達陣，那崛起挑戰國「人類命運共同體」的口號就凝結成真了！這可是現存霸權支配國不樂見的，等於在軟實力上輸了一局。

科學精神本應為全人類服務，技術突破也應造福全人類。「黑人的命也是命」（Black lives matter），在不懂政治的病毒攻擊下，什麼人的的命不是命呢？政治進入科技領域，科技就政治化了，也得服膺權力的邏輯了。

（作者為資深媒體人）