美國國務卿蓬佩奧與中國國務委員楊潔篪在夏威夷密會，為劍拔弩張的中美關係似乎又開啟了一扇和談的窗口，會後雖未有實質的進展，但雙方同意認真落實兩國元首達成的共識，且繼續保持接觸和溝通。儘管如此，中美金融對戰未見緩和，雙方以香港金融中心的生死作為賭注，萬一越過紅線，不只香港會亂，更會帶給亞洲周邊國家難以控制的風險，對台灣絕非好事。

中美金融戰爭的態勢已經形成，尤其是距離11月3日的美國總統大選剩下不到140天，對抗中國是共和與民主兩黨候選人難得的共識，美國今年不只是要選總統，還改選與補選35席聯邦參議員，外加11個州的州長改選，反中的議題將會在劇烈的選舉中不斷被刺激，要期待美國任何一位候選人突然回歸理性，機率甚低。

而中方面臨波濤洶湧的攻擊，直接的反應就是更為強勢的退縮與自保，從去年香港反送中運動爆發後，北京雖然隱忍香港法官對抗議者的寬容處置，卻也加強控制香港，全國人大通過被稱為「港版國安法」的立法授權是表面的象徵，在此之前，北京對香港金融機構、資產管理、投資公司加強控制，經由改組董事會、更換經營團隊來取得更強的實質控制的案例俯拾即是，北京做足準備，迎接美國等西方勢力的最終金融決戰。

曾經是大英帝國在香港與中國金融勢力象徵的滙豐控股的處境，可以作為美中金融大戰、或是中西金融勢力擠壓的風向球。滙豐控股在香港上市的股價，從去年年底的每股60.4港元，重挫至6月17日剩下37.7港元，就算歐美股市已經大幅收復失土，滙豐控股今年仍然跌掉將近38％，公司總市值蒸發4,650億港元（將近新台幣1兆8千億元），充分反映了滙豐夾在中美兩個大國之間，以往左右逢源，如今兩邊夾殺的困境。

滙豐受到中國官方與民間強烈的質疑，北京大學法學院教授強世功最近在網路發文，稱該銀行是為了協助英國殖民政府而設立的，現在中國人「不再願意和這種銀行做生意」。強世功聲稱，滙豐在2012年的洗錢案中洩漏華為的資訊，導致華為財務長孟晚舟遭到逮捕，違背隱私保護的基本商業法則。這個說法雖然與西方的法治觀念不相符，在中國國內卻有龐大的市場，獲得大量的掌聲。

還有，中國官方《人民日報》微信公眾號轉載《北京日報》的文章，以〈坑客戶，滙豐終將失去所有客戶〉為題，列舉滙豐近年受爭議的事件；香港前任特首、現任中國政協副主席梁振英在5月29日臉書貼文說得更為赤裸，他說「滙豐在中國的業務，中國和其他的國家銀行完全可以隔夜取代」、「持有滙豐戶口的（香港）特區政府、中國內地、香港的工商界…要馬上自保，避免成為類似華為一樣的人質。」在梁振英威嚇下，滙豐控股由華裔亞太區行政總裁王冬勝出面，親自在「撐國安立法」的街頭攤位簽名表達支持，才避免一場風暴。王冬勝雖然貴為香港商業總會會長，滙豐銀行副主席，但是他是持有英國護照的香港人，仍然無法取信於北京。

滙豐銀行去年11月強制關閉了反送中抗爭支持者的「星火同盟」帳戶，香港總行門口最具象徵意義的獅子遭到民眾噴灑紅漆，卻沒有獲得北京的諒解，之前包括執行長在內的三位資深決策主管突然遭到撤換或主動請辭，今年在中美金融戰爭的夾縫中更顯困難。滙豐銀行執行長祈耀年（Noel Quinn）日前發信給全球23.5萬員工表示，滙豐將繼續凍結幾乎所有的對外招聘，並且裁員3.5萬名員工。

滙豐的處境象徵了香港金融中心的困境，中國與美國都高度仰賴香港金融中心的功能，卻持續以香港（以及滙豐銀行等金融機構）為肉票要脅對手。美、英與西方國家在香港具有重大的金融利益，是西方金融機構重要的獲利來源，華爾街與倫敦如果少掉來自香港的獲利，所有西方龍頭金融股股價都將重挫；香港更是中資企業海外籌資最重要的管道，香港如果無法替中資企業吸取西方的資金，不只東方明珠立即熄燈，不論國企與民企，中資企業都將立刻面臨資金斷炊的威脅。

蓬佩奧與楊潔篪的密會，香港地位當然只是眾多議題中的一個，卻代表了眼前中美雙方都還無法承受香港崩潰的衝擊，都還在爭取時間尋求自保之道，但是美國要求中概股帳冊透明的《外國公司問責法》已在參議院通過，美中資金脫鉤、金融業務築起防火牆、金融機構與專業經理人從香港撤離等趨勢已經難以扭轉。我們認為，政府、台灣金融機構、以及上市公司都要趕緊做出因應方案，趁著蓬佩奧與楊潔篪開啟的談判窗口，爭取時間建立防火牆的工作，以確保台灣最根本的利益，避免在越演越烈的中美金融戰中淪為人質。