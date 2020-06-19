日前，前東京都知事石原慎太郎在推特發文，炮轟日本安倍政府懦弱，「逢中必跪」。他建議，日本應將購自美國的「陸基神盾」飛彈系統部署到釣魚島。我立法院國民黨黨團與國民黨籍立委也一再抨擊蔡英文政府是「軟骨頭」、蔡總統是「卒仔」、台灣只會討好「大哥哥」，不敢向日本政府嗆聲，甚至要求蔡英文登釣魚台宣示主權。

在釣魚台列嶼駐軍、移民、興建燈塔、部署飛彈，國家領導人或國防、外交部長登島都被視為「跨越紅線」的挑釁動作，極有可能引發東海戰爭。日、中、台三方心知肚明，誰也不想、不會這麼做，因為這些「跨越紅線」的動作不符合各方戰略安全、外交、經濟等重要國家利益，也將破壞東亞地區的和平與穩定。就當前東海情勢而言，各方還是採取「各自表述」的維權作為。

年歲已高的石原慎太郎，頭腦不清楚，思考不周延，提出不務實的政策建議。但他也只能喊喊，滿足個人所持的強烈民族主義意識形態，以及宣洩一下他所持的極右保守反中立場。當然，安倍是不會接受他的建議。

2012年4月，石原在美國華府傳統基金會發表演說，提議買下釣魚台列嶼的幾個島。他積極發動國內捐款活動，募集足夠購島經費。此動作逼迫當時的野田佳彥政府做出「國有化」釣魚台島嶼的決定，進而引發中國大陸一連串的強烈反應，包括宣布畫定釣魚島及其附屬島嶼的領海直線基線、向聯合國大陸礁層界限委員會提交東海延伸大陸礁層畫界申請、派遣海警船駛入釣魚台12浬領海、啟動釣魚台海域定期維權巡航，畫定東海「防空識別區」等。當時野田首相在接受朝日電視獨家專訪時，承認釣魚台國有化事件是他的「誤判」，他沒想到會引發中國大陸如此大的反彈。

據稱，此次石垣市議會提議將「尖閣諸島」改名為「登野城尖閣」的原因是在反制中國大陸不斷增加在釣魚台海域的巡航，以及採取干擾、驅離在附近海域作業的日本漁船的動作。究竟這是石垣市地方政府的自主行為，還是日本中央政府在背後策動，不得而知。但顯然此改名動作已觸動台、日、中三方領土主權爭議的敏感神經，若各方不妥善、冷靜處理，勢必影響台日與中日雙邊關係。

值得注意的是，石垣市長中山義隆表示，此次改名是為了強化地方政府的行政效率，目的不是為了主張領土主權。他也表示這是台日雙方內政，因此，不會抗議我宜蘭縣議會將釣魚台名稱改為「頭城釣魚台」。中山市長甚至在推特發文末貼上台日雙方國旗，彰顯台日友好之實。但說穿了，他是在拉攏台灣對抗大陸。日本政府的確是擔心兩岸在釣魚台問題上聯手。2013年《台日漁業協定》之所以能夠簽署，主因正是安倍不願見到兩岸聯手抗日。

針對石垣市地方政府的改名動作，蔡政府已做出適度反應。蔡總統明確表示，釣魚台列嶼是中華民國的領土，主權範圍所及。跟有領土爭議的國家，台灣的立場是「擱置爭議，共同開發」。海巡署也表示，將持續依據政府「堅決主張擁有釣魚台列嶼主權」、「以和平理性方式解決」及「優先維護漁民權益」等原則，加強捍衛台灣主權及漁權。

筆者淺見，未來我國是否要加大力度，採取更強硬捍衛釣魚台主權與漁權之動作，關鍵不在幾天後石垣市議會是否表決通過改名議案，而是要看後續日本中央政府的實際做法。

（作者為中央研究院歐美所研究員）