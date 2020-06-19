美國前國家安全顧問波頓將在白宮任職期間與川普總統的近身觀察見聞，以《事發之室：白宮回憶錄》為題出版，此書引起關注不僅因內容涉及川普決策不為人知的一面，滿足讀者窺視當權者的心理欲求，更使身陷新冠疫情及黑人種族歧視風暴中，民調落後的川普連任之路更趨坎坷。

波頓的書印證美國人民對川普無法領導美國的懷疑。波頓直言，川普對外交事務存在嚴重偏差，其無法分辨私利與國家利益之間的界線，施政僅著眼連任，不見為美國的重大利益的長遠布局，缺乏治國能力，不適任總統。

川普的商人性格喜於「交易」，決策反覆，以求極大化自身的利益，以致在他主政下，美國在國際政治中易於樹敵，更失去既有盟友的信賴。此種炒短線的操作，或許滿足川普個人的政治宣傳，營造其較歷屆美國總統更具解決美國外交麻煩的形象，但過程中非但無助問題解決，更犧牲美國長期的戰略利益，損及全球領導地位。此可證諸兩年來，川普風光與北韓領導人金正恩舉行歷史性會談，並成為第一位跨過38度線的美國總統，但北韓棄核進程至今原地踏步，未見川普的北韓政策有何過人之處。

在美國對中及對台政策上，波頓認為，川普的中國政策不可信任，且在川普眼中，兩岸利益大小的對比猶如其白宮偌大總統辦公桌與麥克筆筆尖般的懸殊，此可見在關鍵時刻，川普在陸、台間的可能抉擇。此令人憂心蔡政府「對美一邊倒」的政策，台灣若遭川普所棄，將使我國家安全陷入無可逆的重大危機。

蔡政府執政4年幾乎與川普第一任期重疊，民進黨不但挺過2018年「九合一選舉」敗選的陰霾，蔡總統更以壓倒性的票數順利連任，民進黨在台灣「一黨獨大」之勢沛然成形。此端賴蔡英文在外交上無懸念的「扈從」美國，且在美國的政界中孤注一擲，押寶川普。

然而，美國不是僅存共和黨，川普更難以制霸全美，蔡英文的對美外交造就民進黨在台灣選舉的顯著優勢，技壓群雄，但此卻是以付出台灣利益為代價。因此，蔡英文雖與川普的政治性格迥異，但為個人連任利益犧牲國家利益的政治操作卻如出一轍。蔡總統在對美外交上看似獲得突破，營造美國「鬥陣相挺」的氛圍，但波頓的新書卻洩了川普的底，戳破台美友好背後的虛相與風險。

在對美外交上，日本安倍內閣當較蔡政府更具經驗。1972年「尼克森震撼」的教訓，使日本為在美日同盟中避免淪為美國外交棋局中之棄子，不忘「避險」操作，穩定對中關係，此「和中」之策實為「親美」外交路徑中，日本之國家利益不受美國白宮擺弄的安全閥。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心任）