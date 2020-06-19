總統府原訂19日舉行監察院監察委員及正、副院長被提名人記者會，卻臨時取消。監察院人事的提名作業理應極為嚴謹，沒想到副院長人選黃健庭的名單披露後，遭致國、民兩黨的強烈質疑，其後黃健庭表示「若得不到國民黨的祝福與支持，他將退出被提名人選」，這應是記者會取消的原因。

幾天前，監察院才對陳菊在高雄市長任內的氣爆案中，將善款使用在不當的用途上提出了糾正，這使得陳菊此時被提名為監察院長的適當性更顯違和。遑論她之前已有多件遭監察院糾正及彈劾的案件，輿論對她掌舵監院一直多所批評。

《監察院組織法》第3-1條對監察委員定有七款資格條件的限制，而其中第七款「對人權議題及保護有專門研究或貢獻，聲譽卓著者；或具與促進及保障人權有關之公民團體實務經驗，著有聲望者。」為今年1月新增修的規定，也是最常被用來證明陳菊適任監察院長的理由，並對監察院長依法兼任新成立的「國家人權委員會」主任委員來說，似乎也有其合理性。

儘管民進黨有意將監察院逐步轉型為「國家人權委員會」，且西方各國的監察機關也增加了關於人權保護的業務，並轉型為以人權維護作為標誌的機關。但監察官員的失德與政府行政是否違法失職，乃至於對人權有所侵害，仍是監院本有的職能。因此，擔任監察院長的適任條件，便不應僅限於上述第七款的資格。

照理說，陳菊被提名的條件，應是豐富的政治與政府工作經驗，而應適用《監察院組織法》第3-1條第六款所定「清廉正直，富有政治經驗或主持新聞文化事業，聲譽卓著者。」的資格。但想必民進黨也清楚，陳菊既是民進黨內派系大老，又是安排職位和分配派系資源最有力的「話事人」或決定人，其形象很難與「清廉正直」產生聯想。

事實上，更具爭議性的是副院長被提名人黃健庭，而他愈受到各方的討論與質疑，一定程度上就愈能轉移大家對陳菊適任性的關注。黃至今仍存有遭刑事判決有罪的紀錄，蔡總統卻仍提名這位國民黨籍的前縣長，難免凸顯了政治操作的盤算，用提名適任性也有問題的國民黨人士來掩護陳菊上位。

糾察官邪是監察院的職責之一，耿介的諤諤之士應是院長的基本形象。但選舉場上擅長哭調煽情的陳菊，實在和張博雅、王建煊、錢復和王作榮等前院長落差很大。至於黃健庭是國民黨培養的政壇精英，此次卻未事先得到國民黨的支持、推薦或事前同意，就私下接受了蔡總統的「利誘」，引發黨內大反彈，顯然政治敏感度不夠。而他的懸崖勒馬也讓蔡總統的政治盤算破了功。

（作者為世新大學兼任副教授）