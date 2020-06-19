美國加州橘郡位處大洛杉磯，60多公里海岸線上有許多著名海灘，也是迪士尼樂園的所在地；境內有多所著名高等院校，人口300多萬排名全美第6，甚至比全美21個州的人口還多。土地面積大約是台北市的9倍，人均所得比全美平均還多出1萬美元，將近是台灣的3倍。

怎麼看，這都像是一個富而好禮的人間天堂。誰知，6月初的橘郡進入全球人們眼簾，竟是上百位居民在聽證會上輪番反對強制口罩令。

原來隨著美國各地紛紛解封之後，包括加州在內出現新冠病毒確診人數大增現象。5月底，橘郡的衛生局長葵克（Nichole Quick）醫師頒佈命令，強制居民外出戴口罩。不料遭到部分民眾反彈，甚至因而收到死亡威脅。於是，她在本月初辭去職位，強制口罩令也隨之放寬。

聽證會上的反對理由五花八門，包括一位女士指控該禁令是「跪在民眾的脖子上」的暴行，又如「壞人可以大膽犯罪，因為戴上口罩讓警方無法找到他們」、「人們需要真實的呼吸，氧氣是人體最基礎和最重要的需求，戴上口罩就為了呼吸我們排出的廢氣？」

又如：「叫孩子們戴口罩違背了醫療專家的建議，他們應該暴露在空氣中的細菌下，自由地在攀爬架上玩耍。孩子需要的是陽光、鍛鍊、社交、運動，否則20年後只會看到一群免疫力低下、反社會的成年人，只能透過Zoom和FaceTime社交，需要戴手套才能和別人握手。」

「這兩天我就被歧視了5次，不戴口罩沒法進這些商店，我真的被孤立了，即使我健康無虞。」

最離奇的是一位女士說：「請別耍中國共產主義的權術，這裡是美國，我們需要真實的呼吸！我不知道你們是不是機器人？如果不是人類，請跟伊隆‧馬斯克到火星去。我們要為自己的呼吸投票，讓我們呼吸！」

在強大的壓力下，葵克局長下台，口罩令放寬。而不意外的是隨後幾日，當地新冠病毒感染人數屢創新高。

為什麼在台灣強制公共場所戴口罩貌似簡單不過的事，在美國卻遭到如此猛烈的阻力？簡單地說，醫學上，新冠病毒在感染率及致死率上，都不如歷史上的瘟疫可怕。法律上，包括加州在內的許多州有《反蒙面法》的禁令思維。文化上，美國有強調「尊重個人選擇自由」的傳統。政治上，美國總統川普從不在公開場合戴上口罩。在政治兩極化嚴重的美國，不同政治立場的人從川普身上找到了各自的行事依據。

與美國不同，在亞洲諸國戴口罩並沒有歷史上惡棍的負面標籤。相反地，明星藝人以口罩保護隱私，一般民眾以口罩免於空氣污染並非罕見，這些都使得政府的口罩令容易推行。當公共場所99%的人都戴上口罩，餘下1%的人自然感受到「我爽我任性」的大眾壓力，而不得不乖乖遵守政府禁令。因此，與其說亞洲各地的疾控指揮官比歐美同儕能力更卓越，毋寧說他們所處的文化環境使他們更容易成功。

最近頂尖醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）研究報告，提供了口罩與防疫的明確證據。當科學與醫學的證據逐漸出現，美國政府與許多企業的防疫規範也逐漸改變。例如美國聯合航空日前宣布，從6月18日開始，將強制所有搭乘聯合航空的乘客於飛行期間戴上口罩，如不遵守規定，將被列入聯合航空的「禁飛名單」。美國商家從幾個月前「戴口罩者禁止進入」慢慢轉變為「不戴口罩者禁止進入」，至少可喜的變化逐漸深入人心。

然而，以橘郡的例子來說，在所有人認識到自由以「不妨礙他人免於恐懼的自由」為界之前，美國疫情的發展，還要看民眾自覺的速度與病毒社區擴散的速度拔河。美國政治人物喜歡以「天佑美國」的口號祝福國家與國人，到底上帝會怎麼看美國人在病毒與口罩之間的較勁呢？