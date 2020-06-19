「選務中立」是台灣民主化過程中，黨外與民進黨主要抗爭的議題。後來終於成立中立性質的選舉委員會辦理選務。自民主化後，中央選舉委員會一直由無黨籍人士擔任主委，無論藍綠執政，都不再有人懷疑執政黨「做票」，選務中立深植人心，但自從民進黨籍的李進勇擔任主委後，這一切都變了。

現在不但愈來愈多人質疑中選會不中立，甚至有人懷疑選務機關「做票」，中選會為了捍衛名譽，大肆搜羅批評中選會的自媒體與大眾媒體相關事證，能裁罰就裁罰，不能自己裁罰的，就移送刑事警察局調查。刑警奉命大舉約談、調查，個案一再見諸媒體，一時人心惶惶，社會風聲鶴唳。

還有媒體記者因為在個人臉書批評中選會是「忠犬會」，「無法克制做為看門狗的xx本質」，中選會震怒下揚言提告。這就更奇怪了，批評是一種意見表達，不是事實陳述。意見是主觀的，沒有真假的問題，更不是「謠言」，不能以假新聞或散播謠言提告。

於是，中選會說要告「汙辱官署」，問題是，民主社會人民不能批評「官署」嗎？媒體不能質疑官署政策錯誤、決策失當嗎？如果批評官署與官員有罪，那麼，台灣和大陸又差在哪裡？台灣價值又是什麼？

還有一家報紙，曾以小社論質疑中選會的中立性，也被移送調查，日後如果成案，將代表台灣媒體失去批評政府的自由，人民只有充當執政黨啦啦隊的自由了，這將是一個多麼可怕的社會。

罷免案已經結束，高雄市長補選註定是一場不對稱的選舉，中選會應可輕鬆以對。李進勇應該冷靜下來，思考一下機關的角色與自己的角色，是不是哪裡出了問題，該調整就調整，不要糾結在官署不可批評的威權心態。

蔡總統有意提名黃健庭為監察院副院長，雖然旁生枝節生變，但代表蔡總統有意推動朝野和解，李進勇千萬小心，不要陷入報復糾結，把中選會變成自己的忠犬會。