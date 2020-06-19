成立之初，民進黨以打倒國民黨威權體制為目標，現在政權輪替了3次，按說民主已卓然有成，但觀其行事，民進黨政府卻愈來愈像它曾經要打倒的政黨，權力高度集中，政、法、商、媒、網串連一氣，手腕還更新更高明，幾乎沒有制衡力量，這對台灣民主的品質將造成深遠的危機。

先從兩個公司的標案談起，據媒體報導，在蔡英文總統於2016年5月執政後，「幫推」與「投石」兩家公關公司先後成立，而其背後的藏鏡人分別是文化總會正、副祕書長林錦昌和李厚慶，由於背景強人脈足，4年來共從政府及民進黨選舉標案中賺得上億元。此外，李厚慶的妻子是原三立電視台主播白舒樺，現在負責三立的政府標案業務。府院表示政府標案均依法辦理。「幫推」和「投石」兩家公司也聲明，公司成員與董監事並沒有林、李2人。但熟悉政壇運作的人都知道，能不能拿到政府的公關標案，和「色彩」有關，和有沒有夠力的門路更是相關，否則為什麼白舒樺會負責三立的政府標案業務？

媒體成打擊異己武器

一個新創公司總要經過艱難的草創期，但這兩家在蔡總統當選後才成立的新公司卻一路順遂，短短4年取得8000萬政府標案，包括蔡總統就職典禮的主視覺和伴手禮設計，加上在2018九合一選舉時拿下16筆民進黨及其候選人的生意，總金額達到1億。兩家公司的文宣設計內容想必不錯，但如此超乎尋常地屢受青睞，卻凸顯其特強的業務能力，如果真如媒體報導背後有藏鏡人，那恐怕只要私下亮個招牌就能掃除不少阻礙。這是不是權力黑洞所導致的貪腐黑洞？

公關公司是既要靠本事又要靠人脈才能生存，而手中有資源可以分配的當權者，傾向於嘉惠同陣營的自己人，納稅人的血汗錢也就成了掌權者的獎懲工具。但這只是權力黑洞的一小角而已。民眾看得到民進黨政府高大龐然的權力結構，卻看不到龐大權力下的可怕黑洞，是如何貪婪地吸噬資源及崩解民主基石。

就掌握權力後的心態和作風來說，民進黨和過去的威權愈來愈像，例如無視政媒分際，把媒體當成政治武器，和從前有什麼不同？昔日民進黨要求黨政軍退出媒體，陳水扁時期蔡同榮曾因此辭去民視董事長，如今的民進黨卻毫無忌諱，三立董事長林崑海的「海派」在黨內喊水會結凍，被形容為「英海體制」。林崑海近年和年代董事長練台生共同收購壹電視，以致現在電視台幾乎一面倒地親綠，民進黨政府更是沿用過去的置入性行銷，把媒體變成自家舞台。而被民進黨視為眼中釘的中天，蔡政府則磨刀霍霍，日前駭客揭祕文件透露，陳其邁建議蔡總統取得NCC人事決策主導權，且新任委員有兩人偏綠，「可以配合處理中天」。

民進黨的黑手伸進媒體，把媒體當成打擊政敵的武器，媒體大亨則變身黨內大老，你扶我、我捧你，這在一個民主國家裡，是明顯濫權且違反媒體中立的醜陋行為，但民進黨不怕，因為全面掌握著政治、親綠媒體與網路，鋪天蓋地壓得異議者難以揚聲。

肆無忌憚酬庸自己人

民進黨可謂已打遍台灣無敵手，沒有其他力量足以挑戰或制衡，行事因此肆無忌憚。原本應該超然於黨派的中選會主委、監察院長或NCC，民進黨連個顏面都不裝，直接派出政治色彩濃烈者接掌。監察院剛針對氣爆捐款案糾正高雄市政府，陳菊還有「慶富案」在監院調查，蔡總統卻提名陳菊當監察院長、曾涉藥商回扣案的國民黨籍黃健庭出任副院長，要有多傲慢，才敢做出這樣的事？

權力容易使人腐化，絕對權力絕對腐化。權力愈來愈龐大的民進黨，吃相也愈來愈難看，要限縮公投權就限縮，要通過《反滲透法》就通過，想用職位或好康酬庸自己人也不再顧及觀瞻，宛如一桌聚餐大嚼的老饕，一口一口吞噬掉台灣的國家資源與民主果實。比起來，被媒體報導的那兩家公關公司，若真是受惠於背後的關係，其實也只是分了一小杯羹而已。