國民黨提出了兩岸新論述，大致上保留了國民黨的主要基調，包括「正面肯定九二共識的貢獻、「拒絕一國兩制」、「沒有中華民國就沒有兩岸共識」，固然是不錯，但是在實際推動部分卻顯得不夠具體，比如「兩岸可訂立軍事防止意外機制」、「推動兩岸人權協議」、「持績發展經貿」，都不是現在處於在野的國民黨能介入的。民進黨因為不斷挑釁兩岸關係，不𠄘認九二共識，製造仇中情緒等因素，大陸已經停止與民進黨對話。國民黨的主張如何實踐？

「正面肯定九二共識的貢獻」固然不錯，然而言下之意，是否有避免承認的意味？若說現在仍然承認九二共識，何必說「肯定過去九二共識」?難不成今天不再繼續承認九二共識了?。或是因為民進黨不承認，而民進黨人多勢眾，所以國民黨選擇暫時不承認呢？

另外「拒絕一國兩㓡」、「沒有中華民國就沒有兩岸共識」、「民主、人權是推動兩岸交流的根本或前提」，這些理所當然的道理，其實都是源自國民黨堅持多年的原則，許多原則包括「一中各表」，已經取得對岸的實質默認。只不過因為蔡英文一再破壞默契才會形成今天的僵局。

至於「打破統通僵局，走出一條更好的道路」，其實更好的道路，仍然是我們已經走過的九二共識，以兩岸和平競爭，我們用我們的軟實力，以具有活力的文化，還有民主、法治來影響大陸。

事實上，台灣的民主、法治、富裕、安定，早就影響了大陸。大陸改革開放何嘗沒有受到台灣的影響？

吾人認為，國民黨的兩岸新論述，有幾個嚴重的問題：

1，綜觀全文，似乎努力向民進黨解釋，「國民黨不會親中賣台，」，然而這個帽子就是民進黨扣的，向他們喊冤辯解有何用?

2，忘了自己是在野黨，忘了誰是兩岸關係的破壞者，如何盡到在野黨監督、糾正執政黨責任，隻字未提。

3，兩岸關係的最大障礙是教科書去中國化。台灣人不承認是中國人，國民黨永遠不可能再執政。兩岸關係也沒有改善的可能。

4，新論述看來只是向民進黨表白，沒有一點「志氣」。

其實，目前被認為獨派大佬的李登輝，在他擔任總統的前期，還推動了「國統綱領」，規畫了不錯的兩岸統一方針，別忘了李登輝還曾在國慶日説過「我們要立足台灣、放眼大陸」、「我們要把台灣打造成新中原」，只是他後來在個人的權謀算計，自己否認了這些。

國民黨的新論述，當然無法動遙綠營，也爭取不到搖擺的中間選民，卻會讓藍營支持者洩氣，因為看不出來與綠營的明確區別。

（作者為「藍天行動聯盟」主席、中華民國與憲政民主支持者）