中國國民黨改革委員會全體會議發表兩岸論述報告，雖說出發點用心良苦，然而，卻引起黨內不一的評價。在此要誠心提醒國民黨，應珍視過去自己的價值，方能提供國人在民進黨之外，不同的國家路線與選擇。

國民黨的價值是什麼？自由、民主、人權與法治，原本就是國民黨堅持的信念，馬英九總統年年紀念六四，向中共喊話，與兩岸交流並行不悖。反對一國兩制，更是國民黨長年的主張。這些，黨改會都有觸及，也非新意。然而少的，則是重新審視「九二共識」的實踐價值，以及能為民穩定兩岸的戰略能力。

有媒體解讀，國民黨的報告中，「九二共識」已成歷史描述。也有黨內質疑，國民黨新的論述方式與民進黨形似。我建議回歸馬總統執政八年的經驗來看，或許可以找到這些問題的解答。

第一，「九二共識」不只是論述，更重要的是具體實踐。馬政府八年，從兩會恢復談判，簽訂二十三項協議，到兩岸事務機構（陸委會、國台辦）負責人見面，再到兩岸領導人會晤（馬習會），都是「九二共識」的具體實踐。

尤其是兩岸領導人在新加坡會晤，兩架元首專機並排停機場，馬總統開記者會時桌上有總統名牌，這些就是「一中各表」的體現。國民黨希望對岸正視中華民國，馬前總統任內做到了，而做的永遠比說的重要。

第二，「九二共識」當初是1992年由我方提出，中共接受。其「求同存異，各自表述」的精神，完全符合《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》規定，既堅持我方主權，也能與對岸平等協商，成為雙方共同政治互信的基礎。

今天因為蔡英文執政，囿於意識形態，與中共失去互信，兩岸關係大倒退，因此採取否定與抹黑「九二共識」的方式。我的疑問是，國民黨有必要隨民進黨起舞，也反過來動搖自己的信念嗎？過去20年，民進黨在選舉失敗多次，尤其是2008年總統大選，馬英九得票比率還高於今年的蔡英文，民進黨有因此質疑或檢討台獨黨綱與反中路線嗎？

第三，就是因為「九二共識」的「各自表述」精神，過去都是「我們講我們的，他們講他們的」，如果只強調近年中共如何片面表述，不提我方表述，就是落入民進黨設定好的框架，也失去原本站得住腳的立場。

例如，去年一月二日習近平提「兩制台灣」方案，到1月16日大陸國台辦新聞稿已還原為「求同存異、原汁原味的九二共識」。這其中有中共自我修正的部分，可惜在總統大選與「反中」氛圍中未見凸顯，更因此被民進黨扭曲誤導為「九二共識等於一國兩制」的選舉紅利。國民黨有看到這一點，卻無力回天。

即使如此，「九二共識」絕非2020大選國民黨失利的原因，2020大選也不是「九二共識」的公投。真正讓國民黨大敗的原因，媒體已多所評論。檢討「九二共識」，並無法真正釐清國民黨失利的原因。更何況，2018年國民黨在地方選舉大勝，原因之一也就是強調「九二共識，一中各表」，不是嗎？

國民黨是最能捍衛中華民國，處理兩岸關係的政黨，「九二共識，一中各表」仍然寫在中國國民黨的政綱之中的兩岸政策。民意如流水，國民黨必須穩定陣腳，不能把自己的優勢與價值丟掉，更不能人云亦云，魂不附體，才能說服民眾，重返執政。

（作者為前總統府副秘書長、馬英九基金會執行長）