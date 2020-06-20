許多人說美國對中國發動「新冷戰」；例如芝加哥大學教授米爾斯海默，認為美國國力仍領先中國30年，當然要圍堵中國、「現在當然已經是冷戰」。美國不少菁英這樣想，川普政府也無疑對中國發動了輿論戰、貿易戰、科技戰，並在香港、台灣、新疆等議題上加碼，人們有理由認為美國對中國採取了與冷戰時期相當的敵對作為。

所謂「冷戰」，是西方國家對蘇聯的圍堵。在二次大戰之前，「共產主義」的蘇聯一直受到美歐「帝國主義」的排斥。蘇聯雖在1917年成立，但美國直到1933年才與之建交。二戰時期美國輿論一度吹捧「史達林叔叔」，但是戰爭還未結束，美國就再度尋求遏阻蘇聯。就意識型態與體制矛盾來說，所謂「新冷戰」確實也有與舊冷戰相似之處，美國甚至是在中共建國近30年之後才與之建交。

但是中美矛盾與舊冷戰仍有頗多不同。首先，雖然市場價格的中國人均國內生產毛額還僅是美國的六分之一，美且美國的海外軍事投射能力也還獨步全球，但一些學者認為中國國力已與美國並駕齊驅，例如《注定一戰》的哈佛教授艾利森，與中國的胡鞍鋼等即有此論。由於中國的工業規模幾乎已經是美國2倍，以購買力平價計算的經濟規模已經超過美國二成，以市場價格計算的經濟規模也已約達美國七成，此說並非無稽。

其次，雖然美國與其同盟各國的經濟總規模仍遠超中國，但各國都與中國有密切的經濟與社會往來，甚至美國與中國的經濟社會互動也仍然密切，目前還說不上「西方」對中國的全面圍堵。「五眼聯盟」唯美國馬首是瞻，但歐盟、日本、韓國等尚未與美國一心，游離於美中之間的「中間地帶」還很大，這從各國對待華為態度的差異就可看出端倪。

其三，雖然東亞的廣闊海域使美中兩國更容易出現軍事衝突，但問題在於，倘若不幸直接衝突，那將不是「冷戰」，而是「熱戰」，與冷戰時期雖有代理人戰爭，但並無直接衝突差異很大。此外，蘭德公司曾有報告稱，雖然美中在東亞有很大的矛盾，但在世界其他地區卻是合作面大於矛盾面，兩軍也仍頗多往來。

總之，雖然美國採取了很多「戰術動作」，好像很具有侵略性；但從大戰略格局的角度來說，美國是傾向於「孤立主義」的收縮態勢；川普的移民、產業、貿易，乃至於中國政策，都得放在這個視角下審視。美國的許多動作更多是為了自我保護，而非期待能顛覆中國。所謂的「新冷戰」彷彿美國的獨舞，某些政策甚至像是美國對自己發動了一場「自我孤立」的新冷戰。「舊冷戰」如果是一場「悲劇」，新冷戰就成了一場「鬧劇」。

（作者為國立政治大學中共國際戰略研究中心研究員）