在取得美國方面同意後，蔡英文政府正式公布任命蕭美琴接任駐美代表，成為我國首位女性駐美代表。她的美國背景與經驗，嫻熟國際事務加上與蔡總統互動密切，相信蕭大使必能勝任愉快。值此中美激烈角力的時刻出任駐美代表一職，實是艱鉅的挑戰，任重而道遠。對台灣人民而言當前駐美代表最重要的任務，應屬向美方正確傳遞台灣人民對於和平的渴望。

日前新加坡總理李顯龍在美國《外交事務》期刊發表題為〈瀕危的亞洲世紀〉（The Endangered Asian Century）的文章，說明亞洲國家在中美拉鋸之間遭遇的挑戰，並呼籲兩國放下分歧，合作建立一個穩定和平的新國際秩序。他指出在第二次世界大戰的美國治理下的和平奠定亞洲發展的基礎，中國的改革開放也帶動了周邊亞洲國家的快速發展，起動了龍騰效應，中國成為亞洲諸國最大的貿易夥伴，經濟生活上緊密相連。中美兩國對於這數十年來亞洲發展能有如此成就打造所謂的「亞洲世紀」功不可沒。

但是隨著中國的崛起，美國越來越將中國視為挑戰其霸權地位的威脅，尤其是川普總統上台後，對中國的圍堵與遏制更加積極。當美中衝突加劇，威脅亞洲區域和平，亞洲國家被迫在經濟與安全的考量下痛苦的做出選邊站的決定，這不僅不會帶來新的和平，亞洲人民辛苦建立的成就可能毀於一旦。李顯龍在全文中透露出濃濃的焦慮與無奈。

事實上，台灣和新加坡一樣，台灣這70年來的繁榮富庶，無論說是冷戰紅利、中國紅利或是全球化紅利，貫穿的基調都是和平紅利。的確，台灣有不少人希望中美新冷戰能給台灣帶來如美蘇冷戰時代的美國紅利。先不論在全球化時代，世界各國利益盤根錯結，全球議題亟需共同合作，冷戰再起難以想像。更可怕的是冷戰未形成，先有軍事的衝突與摩擦。李顯龍之父已故的新加坡資政李光耀就曾預言中美兩國將有可能在西太平洋一決雌雄。近日美中兩國軍機航艦在台灣穿梭巡航，也都引起周邊國家的緊張。

蕭美琴是首位女性駐美代表，又是美國名校政治學專業出身，應該對國際關係理論中的女性觀點並不陌生。女性主義的國際關係學者指出，戰爭對女性的傷害其實遠超過男性。軍隊中的厭女氣氛、戰爭的暴力美學，都在強化社會的男子氣概，這種陽剛之氣的標舉在國內也形成一種對女性的壓迫。女性主義學者期許有更多女性參與國際政治，打破傳統國際權力遊戲中「老白男」的壟斷，善用女性溝通談判的能力，打開國際政治的新格局。期許蕭大使也能發揮所長，化干戈為玉帛。

近來有一傳言，川普為了挽救選情可能打台灣牌，其中一計就是邀請蔡英文總統訪美，激怒中共。如過真有此事，將是蕭美琴上任後的第一大難題。最近有「外交才子」之稱的錢復先生出版回憶錄，其中關於李登輝前總統1996年訪美一事有詳細的紀錄。他時任外交部長極力反對李錢總統訪美，認為茲事體大，會衝擊兩岸關係，造成不良後果。他還寫了洋洋灑灑十數頁報告，陳列利害，力諫未果，至今仍以為憾。外交工作謀的是國家長遠利益，非為一人一黨之私。錢復先生公忠體國，以大局為重，堪為外交人員楷模。

蕭美琴不僅是第一位女性駐美代表，她恐怕還是台灣第一位參與過地方選舉的大使。她深耕花蓮多年，花蓮族群關係多元複雜，蕭大使也表現出異於民進黨民意代表更開闊的胸襟與視野。親美固然是民進黨一貫的外交路線，但和平不分藍綠，應該是全民共識。寄望蕭代表赴美也能如李顯龍總理向美方表示台灣人民企求和平繁榮的願望。

（作者為退休大學教師）