蔡英文總統擬提名黃健庭出任監察院副院長一事曝光後，引發藍綠陣營大反彈，國民黨的不滿絕對可以理解，民進黨的反對也這麼激烈，就令人有點意外了。蔡總統提名的理由何在？反對理由之間的虛實真假為何？總統府卻不出來說清楚，難道說黃健庭活該被仙人跳？

黃健庭仍有案在身，但他之前兩度榮膺五星縣長時沒事，被郭台銘高度推崇點名為副總統的搭檔人選、後來成為國民黨寵兒時，也都沒人拿此質疑或說嘴，為什麼卻在此時立刻引爆爭議？有人或許會說，監委職司官箴風紀性質不同；但黃受訪坦承，蔡總統約見時他已提及此層顧慮，而蔡的回應是他們知道，此事對他出任監委沒有問題，請他放心。

如果黃健庭沒有說謊，問題來了，總統府為什麼會認為沒有問題？是扮豬吃老虎嗎？現在綠營反彈那麼大，是這些立委太過大驚小怪嗎？還是總統府對問題是非、政治形勢判斷錯誤？又或者是總統有更高層次的考量？

從國民黨到民進黨，過去向對方陣營攬才、借將或招納等做法，所在多有，早就見怪不怪。原因與動機有時是為了現實，不得不用對方的人以安撫大局，如阿扁用唐飛為閣揆；有時是為了凸顯用人惟才、不分黨派、多元包容的形象，如馬英九曾提名沈富雄為監院副院長；還有些是為了化解一黨獨大的罵名、或是暗中裂解對手團結等等都有。

既然前例不少，為何這次黃健庭事件會引爆內外兩不討好的風暴？其一是「程序正義」實在做得太難看了！因為過去起碼會先由兩黨高層打過招呼，多少取得諒解，要嘛被挖角的當事人好歹早一點告知所屬政黨，豈有像黃這樣到了記者會要公布的當天才告知黨主席，這真是是可忍孰不可忍。其二是如今正是國民黨氣血逆流、體質最虛的時候，你卻在這時以近乎「突襲」的手法，挖走對方陣營的要角，時機選得還真是令人吐血。

黃健庭則是一副無辜的模樣，強調他不是主動爭取、而是被動獲邀，而且並非「跳船」，是為國家而非為民進黨服務。這些話照著道理來、從正面看，都沒有問題，但促進政黨和解為什麼要弄得這麼奇怪？而且真有這樣的襟懷與高度，何不敞開來講明白、爭取大家的認同？就算不成功也會贏得大家的尊敬。也許黃健庭與總統府會認為早點說，一定得不到認同而破局；但反過來看，現在這樣既破局又不講清楚還被罵，難道會更好嗎？

黃健庭現在被綠質疑、藍鄙夷，進退兩難又兩頭落空，但總統府又是所為何來？處境絕對比黃尷尬萬倍。如果不是仙人跳，卻看起來像是仙人跳，而且沒得到想要的效果卻背上仙人跳的嘲諷，天下之可笑可悲，莫過於此！

（作者為資深媒體人）