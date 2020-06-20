美國前國家安全顧問波頓出新書，提到川普將台灣比喻成筆尖，而將大陸視為大型辦公桌，進而得出川普輕視台灣的結論，這一說法迅速引起海峽兩岸輿論的廣泛興趣。

川普本質上不重視台灣，而是將之視為對抗大陸的棋子，這本是常識，其實並不是什麼大新聞，台灣的有識之士也早已無數次提出警告，那些所謂美台關係史上最好的說法，不過是民進黨政府的「大內宣」洗腦說辭而已，本就不為方家所認可。

值得關注的其實是大陸輿論的反應，大陸報導此事時，除了重申兩岸實力對比早已今非昔比以外，也不免流露出「蔑台」情緒，認為波頓的爆料證明了川普不過就在利用台灣，進而展現出一種精神勝利的姿態，預告台灣終將被美國所棄。

這種心態顯然不足為取。單純從比喻的本身來看，也能看出一些端倪，如果台灣真的是「筆尖」，那如果扎對了地方，則可能變成致命性武器，反而是碩大的辦公桌，看起來龐大，實則笨拙也不堪使用，反而對他人沒有實質的威脅。

換言之，台灣雖小，但也並不弱，而且是牽動中華民族復興進程的關鍵節點，若大陸處理不好兩岸關係，或者台灣甘心為敵對勢力所利用，那麼其對大陸造成的衝擊以及損失，將是不可估量，先前有大陸鷹派人士站出來為兩岸敵對氛圍降溫，也是出於同樣的考量。

事實上，大陸時下的輿論常常低估台海局勢的複雜敏感性，對兩岸統一進程中的艱難險阻也缺乏合理想像，對兩岸問題以及台灣在中美關係中的作用，則充斥著精神勝利般的幻想，對台灣的批評也只是立場先行，根本沒有觸及問題的癥結，最終就流於單方面主張的不斷重複，完全沒有增進彼此了解的功能，更不能為解決問題提供必要的建設性意見。

受到這種低端輿論的影響，大陸民眾也在不知不覺中看輕台灣，認為台灣不值一提，而就在幾年前，大陸民眾還將台灣視為一個值得學習的榜樣。其實，無論是無限度的貶抑，還是過度的吹捧，都無助於大陸真正了解台灣以及兩岸問題的走向。一個看問題的常識角度就是「事在人為」，簡單說就是台灣絕不會坐以待斃，蔡英文曾言台灣也是棋手，其實也不完全是自我感覺良好，因為台灣多年以來在美國的經營，決定了美國的決策層充斥著友台勢力，他們會在中美競合的大格局中扮演著關鍵角色，即便美國的決策層有意出賣台灣，也會有人出面扮演煞車皮的角色。更何況，以現在中美對抗的緊張局面來看，美國只會進一步提升台灣的重要性，而不是輕率將這張底牌扔掉。甚至還可以看到，現在很多有利台灣的政策或者法案，直接就發端於美國政治人物的主動作為，這不能不引起大陸必要的警醒。

當然，大陸在美國也同樣有自己的經營，兩岸之間在對美外交工作中時刻處於高度競爭狀態，短期內看不到勝敗已分的結果。無論如何，在未來很長一段時間內，大陸都不會看到美國「終將」出賣台灣的那一天，從這個角度看，大陸更需要以這樣的僵持狀態作為思考兩岸出路的邏輯起點，而不是自欺欺人的等待美國改弦更張，更不能因為川普的一個比喻，就自以為形勢已經對自己有利。