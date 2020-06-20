內政部最新公布的「房價負擔能力指標統計」顯示，去年第4季全國房貸負擔率比起第3季，又增加了0.42個百分點，較前一年同期上升0.03個百分點。這不僅代表房貸占據民眾可支配所得的比重是愈加沉重；更意味著渴望購屋的無殼族，距買房夢想又更遠了。曾揭櫫居住正義的民進黨政府，如今安在？

4年前，蔡英文對居住改革提出「房市三箭」，分別是杜絕炒作、健全租屋市場，及8年興建20萬戶社宅。如今，這3支箭都飛哪去了？

在杜絕炒作部分，蔡政府對於房市透明化，都能讓實價登錄從2.0變成0.5；面對全台近百萬戶的空屋，無意透過課徵囤房稅等方式解決，其結果就是落入內政部最新公布的「房價負擔能力指標」所揭示的：全國貸款負擔率、房價所得比，均持續攀升不墜。

在健全租屋市場部分，政府設下包租代管的目標為8萬戶，但此刻僅約8千餘戶，完成率僅1成。在社會住宅部分，政府設下新建社宅的目標為12萬戶，但目前只有4.6萬戶，完成率僅3成8。換言之，只要蔡英文不調整現行政策，房市三箭注定全數射空落靶。

當花敬群定調無意課徵囤房稅之後，如果蔡英文不想讓底下人把居住正義愈補愈大洞，有幾件事是當務之急。其中包括修正不合理稅基，針對房屋持有稅過低的現況，讓與市價脫鉤的「稅基」進行合理調整；而自住與非自住者的稅率，也必須有所差別。同時，目前僅做半套的實價登錄，有必須更透明、更全面性的揭露。

從「房地產不是用來炒的」，到痛斥「倡議打房是不正義的行徑」，民進黨政府對居住正義的態度，顯然已出現質變，若繼續虛晃下去，4年過後，眼前不正常的房屋市場將陷入更不可逆的狀態。