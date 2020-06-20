上周兩件財經新聞，一是彰銀董監改選，財政部官股團隊再次成功保住經營權，另一個是財政部宣布一個「兆元振興」計畫，要九家公股行庫在一年內提供民間企業一兆元的低利貸款。這兩件事都凸顯蔡政府對「國家隊」的執迷與錯用。

彰銀經營權問題是一個老案子，甚至是一個無頭公案；當初扁政府時代，如果直接就把整個彰銀出售給其他銀行併掉，當不會有後面牽連15年的紛爭，但財政部出售2成多股權給台新金，製造出另一個大股東，卻保留2成多的股權。在幾次併購提議不成後，台新與官股終於翻臉，在近6年來的3次董監改選中，都上演官股拚民股搶奪經營權的戰役。

官股是否有義務無限期支持台新對彰銀的經營權，各界在法律與合約上的看法迥異，財政部對抗台新金意圖以低價吃掉彰銀、要掌握經營權，都算是捍衛國家資產，不能說錯、甚至該給予肯定。但大手筆的動員各公股行庫、甚至包括中華郵政、台灣菸酒等單位買進彰銀，花了上百億元，就顯得有點過頭，畢竟政府耗費眾多資金、資源，只是用來搶經營權，是政府很該作的事嗎？

擴張政府勢力變相酬庸

至於財政部的「兆元振興」融資政策，是要9家公股行庫在一年內提供1兆元資金支持投資，且利率是以基準利率加碼不超過2%為原則，就是要公股行庫以遠低於市場正常水準的利率貸款給企業。簡單說，就是要「金融國家隊」支持並執行政府政策，增加低利融資以協助企業復元。

支持企業、振興經濟，不會有任何人反對；問題是執行並達成目標的政策是什麼。用公股行庫以低利貸款，同時訂出一個高標準的額度，可以想見的是行庫為了達成目標，必然會有各種方式「因應」。例如要有往來且穩健的企業借新還舊，這種方式其實並未增加投資，對經濟毫無幫助，只是讓特定企業得到便宜的資金；行庫付出的代價是犧牲利潤，金融高層保住位置。

另一種方式是行庫乾脆降低貸放標準。銀行的貸款、授信有一定的程序、標準，藉此控制風險、保障貸款的安全。現在為了完成政策要求、「使命必達」，降低授信標準當然可增加貸款、衝高達成率，但卻是為行庫的財務健全、放款風險埋下炸彈。

蔡政府顯然是誤用、甚至濫用了國家隊的資源，既未顧慮隱藏的成本與價值，更為未來埋下炸彈。在此之前，行政院長蘇貞昌找來行庫董總，以「紓困」為由，下令公股行庫對房貸、車貸、信貸要「加碼降息」，卻絲毫未考慮到貸款戶的經濟是否有受衝擊、還有銀行承受代價，同樣也是一種濫用「金融國家隊」的作法。

蔡政府4年來，不斷以「組國家隊」為名，擴張政府在經濟與產業領域的勢力，這些勢力的建立都是直接或間接使用國庫資金，卻又不受民意監督，甚至變相成為安排綠營大老、吸收綠二代就業的去處。例如台杉投顧，資金來源是4成國發基金、其他則是來自工研院旗下公司，藉此變成一家民營公司，而其募集的基金卻大多是向公營行庫伸手，從泛公股單位搞了上百億的錢，卻完全不受監督。

應把弊端暴露在陽光下

此外，還有國家農業貿易公司、綠能國家隊、千億元產業轉型基金、百億元的公股創投計畫、口罩國家隊、疫苗國家隊等。政府支持產業、提升經濟，當然值得肯定，但絕對不是如蔡政府現在這種全部由國家隊來作，事實上，我們已經看到國家隊弊病已現，有些是效率低落看不到成果，甚至成為人事酬庸肉桶，如農業貿易公司、台杉投顧；有些則成利益分配的中心，如綠能事業，多少綠營政客攪和在內；有些則是投資錯誤，如產業轉型基金已出現「如興案」等有問題的投資。

更令人憂心的是：不僅蔡政府陷入「國家隊」的執迷，在口罩國家隊得到社會肯定後，連社會大眾似乎都欣然接受各種國家隊的成立，完全忘記過去公營事業曾存在的諸多問題與弊病。大選勝利與防疫成功，讓蔡政府現在大權一把抓、社會支持度又高，但為台灣未來計，政府還是該審慎，切勿濫用國家隊，把問題與風險丟給後人承擔，媒體也要善盡監督責任，把所有弊端暴露在陽光下。