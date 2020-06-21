在歷史上，他作曲的名氣又比寫詩大多了，是當時世界級的大作曲家。唐朝很多著名的法曲，都經過了玄宗的創作或整理。當然，最著名的還是《霓裳羽衣曲》。這首曲子經由唐玄宗創作、楊貴妃編舞，天寶年間風靡一時，成為李、楊愛情的美好象徵。我們學英語知道形容詞有原級、比較級、最高級。比方說「好」這個詞，原級就是「好」，比較級是「更好」，最高級是「最好」。拿這三級來界定唐玄宗的業餘愛好，寫詩是好，作曲是更好，最好是什麼？唐玄宗打羯鼓最好。羯鼓是西北少數民族樂器，聲音激越響亮，在整個樂隊裡能起到指揮的作用，很符合唐玄宗的強者性格。唐玄宗打羯鼓好到什麼程度呢？著名宰相宋璟也是音樂愛好者，他曾經有一個評價，充滿讚歎之意。他說，玄宗打羯鼓的時候：「頭如青山峰，手如白雨點。」說他打鼓的時候頭像青山一樣文絲不動，而手卻像暴雨敲擊，快速有力。讓宰相引為知音已經很棒了，更絕的是，唐玄宗打羯鼓的水準連專業的藝術家都望塵莫及。當時有一個著名的藝人叫李龜年，號稱羯鼓打得最好。唐玄宗把他召來，問他：你羯鼓打得好，肯定常練習吧？李龜年驕傲地說：是啊，我已經打壞了五十根鼓槌了。唐玄宗一聽笑了，說：你才打壞五十根呀！我已經打壞四櫃子鼓槌了。

設立藝校梨園鼻祖

正因為自己有音樂方面的愛好，所以唐玄宗特別注意這方面人才的培養選拔。他設立了一個專門機構，叫做梨園，從男女樂工及民間藝人裡挑優秀的人才專門培養，相當於現今的藝校。而玄宗就是這所藝校的校長兼教授。有皇帝當老師，這批音樂歌舞人才特別驕傲，號稱皇帝梨園弟子。後來，梨園成了戲曲界的代稱，唐玄宗李隆基也被譽為梨園鼻祖，至今享受著供奉呢！

再看武藝方面的才能。唐玄宗能騎馬打獵，更擅長打馬毬。關於他的這項技藝，還有一則故事。在唐中宗晚期，吐蕃使者到長安商量和親的事情。當時雙方都有親善的想法，打馬毬又是一種國際流行的體育項目，為了加強友誼，吐蕃使者就提出打一場馬毬比賽。唐朝這邊當然是欣然接受，派十個國家隊隊員上場了。沒想到，這十個運動員都是繡花枕頭，中看不中用，很快，連輸三場。唐中宗覺得沒面子，要求換人，說：我們國家隊不行，英雄都在民間呢！我們換票友隊。這票友隊一共就四個人，其中之一就是後來的唐玄宗。唐玄宗在球場上表現如何呢？根據唐代筆記小說《封氏見聞錄》的記載，「玄宗東西驅突，風回電擊，所向無前，吐蕃功不獲施。」很快把十個吐蕃隊員打得落花流水，替唐朝挽回了面子。唐玄宗打馬毬不僅青年時代打，直到老年還是酷愛此道，真可謂超級票友。從以上例子我們可以看出，唐玄宗不僅是個優秀的政治家，而且業餘愛好豐富多采。這就是情趣風流。

唐玄宗不僅是一個優秀的政治家，而且還是一個職業的玩家。然而他最醒目的名聲，當屬他和楊貴妃的愛情了。李、楊愛情佳話經過千餘年的渲染，早已家喻戶曉。那麼，在唐玄宗身上，愛情風流到底意味著什麼呢？

深宮怨女戰袍傳詩

根據《舊唐書》的記載，唐玄宗「儀範偉麗，有非常之表」。長相英俊瀟灑，又多才多藝，還是皇帝，諸多優點集於一身，感情生活豐富多采也就不足為奇了。事實上唐玄宗的確以多情著稱，史書上有名的妃子就有二十四名，沒名的就更多了。嬪妃多了，難免挑花了眼，怎麼辦呢？唐玄宗想出一個解決辦法。根據《開元天寶遺事》的記載，開元末年，每當春天鮮花盛開的時候，玄宗就讓妃嬪頭上插滿鮮花在宮裡歡宴，唐玄宗本人則放飛一隻粉蝶，彩蝶上下翻飛，停到哪位妃子頭上，玄宗就臨幸那位妃子。嬪妃已經夠多的了，更多的是宮女。唐玄宗時代，各個離宮別館的宮女加起來，總數達到四萬人。四萬年輕姑娘呀！一旦入宮，就再也沒有出頭之日，在深宮裡，一天天從紅粉佳人熬成皤然老嫗，這樣的命運太悲慘了。有些宮女實在不甘心，就動了和外面溝通的心思。怎麼溝通呢？開元年間，玄宗曾經讓宮女給戍邊的士兵做戰袍，有一個宮女就偷偷在袍子裡面縫了一首詩：「沙場征戍客，寒苦若為眠。戰袍經手做，知落阿誰邊？蓄意多添線，含情更著綿。今生已過也，結娶後生緣。」戍邊的戰士是個老實人，穿衣服時發現了這首詩，不敢隱瞞，馬上上報給主帥，主帥上朝彙報工作的時候又報告給玄宗。玄宗拿著這首詩「遍示六宮」，每個人都問到了，這時候那個宮女出來說，這是奴婢寫的，奴婢罪該萬死！並等著玄宗發落。沒想到玄宗說了，妳寫詩說「今生已過也，結娶後生緣」，如今我為你們結個今生緣吧！乾脆就把這宮女嫁給士兵。這故事聽起來挺浪漫的，不過要記得，若不是唐玄宗霸占這麼多宮女、嬪妃，也就不必有什麼戰袍傳詩了。

但是，如果一味地講玄宗多情花心也不公道，唐玄宗也有他專情的一面，他專情的對象就是楊貴妃。自從有了楊貴妃之後，玄宗就再也不做什麼粉蝶撲花的遊戲了，而是把感情全部投注在楊貴妃這枝「解語花」上，李、楊愛情雖以悲劇告終，但是，「在天願為比翼鳥，在地願為連理枝」的情懷還是傳唱了一千多年，打動了無數的癡男怨女、芸芸眾生。這就是所謂的愛情風流。（待續）