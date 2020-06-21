經濟部長王美花於昨日上任，這是歷史性的一刻，經濟部長雖屬政治任命，但歷來，除非自外延攬，大多出身於國貿、工業兩局，例如蕭萬長、江丙坤、林義夫、陳瑞隆都當過國貿局長，而尹啟銘、何美玥、施顏祥、杜紫軍、沈榮津也都來自工業局。

王部長既非出身於工業局，也非國貿局，而是來自智慧財產局，包括智慧財產局及其前身中央標準局的歷任局長，每每感嘆難以更上層樓，歷來經濟部次長鮮少由智慧財產局長升任，王美花之前，僅陳佐鎮一人而已，而出任次長後還能擔任部長者，王部長是第一人，因此這真是歷史性的一刻。

歐陽修曾說：「仕宦而至將相，富貴而歸故鄉，此人情之所榮，而今昔之所同也。」六十多年來經濟部在國家經濟發展上具有關鍵地位，有著光榮的傳統，王部長從文官而至部長，這份殊榮得之不易，部長雖非將相，但更勝將相，以古人而言，這已位極人臣，光宗耀祖，然而另一面來說，這也是責任的加重，必須以部為家，也是苦事也。

前經濟部長林信義說：「經濟部的業務可說是包山、包海。」沒錯，從產業政策的規劃、貿易談判的運籌、能源政策的執行、專利商標權的審議、國家標準的訂定、中小企業的輔導到商業法規的制定全是經濟部的業務，不只如此，就連淹水、缺水也都是經濟部的事。

正因為這是一個如此重要的部會，早年能出任此職者皆非等閒之輩，例如被稱為台灣經濟領航者的尹仲容、開創科學園區的李國鼎、催生工研院日後成為閣揆的孫運璿，還有蓽路藍縷開辦中鋼的趙耀東。他們在美援終止、退出聯合國、石油危機、台美斷交的年代帶領台灣度過艱難的歲月，安定產業焦慮的心，提出因應對策，讓台灣經濟快速起飛，台灣之所以能被譽為經濟奇蹟、亞洲四小龍，正因為有這些高瞻遠矚的政府大員。

從尹仲容到趙耀東（1954～1984年），剛好三十年，也是台灣最關鍵的時刻，他們所留下的半導體產業、科學園區都是日後支撐台灣經濟成長的重要資產，他們所培養的文官，日後也多能獨當一面，使得我國到1990年代仍出現許多出色的文官，隨後也能出任部、次長。

從1980年代後期，隨著台灣經濟發展有成，對美國享有逾百億美元貿易順差，導致美國頻頻找台灣上談判桌，著作權談判、火雞肉談判、工具機談判紛至沓來，為維護台灣經貿利益，政府決定申請加入關稅暨貿易總協定（GATT，WTO的前身），蕭萬長、江丙坤、王志剛於這十年出任部長，經過他們的努力，台灣的入會案終於在2001年底的WTO部長會議通過，這讓台灣得以重返國際經貿舞台，也讓我們的貿易自由化向前跨大步。

可惜的是，自2000年台灣政黨首次輪替之後，經濟部長替換之快，有時讓人來不及記憶，又換人了，有做不到50天的，也有只做半年的，自2000～2020年，這20年出了14任經濟部長，平均一任只做一年半，這和1990年代十年才三任不可同日而語。這20年台灣就在朝野無休止的爭鬥、內閣年年改組中走走停停，相對昔日的經濟部長，失色不少，令人感嘆不已。

王部長於昨日交接典禮上大約只是話家常，分享她為官的甘苦談，希望同仁一起打拚，並沒有詳談未來施政願景。我們相信以王部長文官的歷練，只要不失初心，必定知道台灣經濟的困境所在及因應之道。然而，我們認為，一位部長的工作不應該只是忙於幫廠商解決問題，更重要的是要擘畫施政願景，若1970年代孫運璿、李國鼎只是忙於解決廠商的問題，台灣何來半導體產業、何來科學園區？若非他們的遠見，以行政院開發基金投資台積電，台灣今日何來護國神山？國庫又何來豐沛的收入？

一位部長的遠見，比起天天盯工作進度更重要，盯工作進度自應交由局處首長即可，部長更重要的工作是思考，還有勇氣，過去這些部長所處的環境比今日更艱難，他們若沒有勇氣是辦不了事的，但我們看到他們一位接著一位，懷抱著理想，堅持著勇氣，那種雖千萬人吾往矣的氣魄，尤其令人動容，這也是台灣得以取得今天經濟地位的最重要原因。

孫運璿在中華民國退出聯合國時出任經長，他於日記中寫著：「促進經濟成長，此乃今後國家存亡關鍵所在，我如失敗，將成為國家民族千古罪人矣！」前行政院秘書長王昭明談及李國鼎時曾表示：「他常常提出創新方案的原因，與他總能預先看到國家社會發展可能出現的問題有關。」他們兩人至情至性，已為隨後的部長樹立典範。

我們期盼王部長，能在經濟部光榮的歷史中繼續前進，以前人的典範自我惕厲，為台灣未來十年的經濟擘畫願景，果能如此，來日必可樹立新典範。

(工商時報)