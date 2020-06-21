命運對於絕大多數普通人來說，無非是順利與否、成功與否，最多是談談幸福與否。但對於另一些人，則是真的與「命」有關。那個拖著傷腿一路狂奔的夜晚，有一半的概率是為自己的命運畫上句號，還有一半，則是強行讓命運轉個彎。

貝亞，我在瑞典語學校的同學，21歲，敘利亞人。

貝亞還在排隊等待瑞典政府為他安排手術。從那場炸彈襲擊發生到現在，已經過去了整4年。兩條腿並在一起，像一個「K」，他有時拄拐，有時已經不用。經年累月，他的傷腿已經在畸形癒合。

四國交界處的民族

一年期的居留許可就快要到期，手術還沒有消息。說到這，貝亞不算擔心：簽證可以續簽，腿，也不算著急了。續簽的難度不大，貝亞說：「現在全世界都知道庫爾德的情況，我們過什麼日子他們（各國政府）都知道，續簽應該不難。不過要是從大馬士革來的，可能就沒那麼容易了。」

貝亞是敘利亞庫爾德人。

庫爾德是中東地區的一個民族，生活在土耳其、敘利亞、伊拉克以及伊朗四國交界的山地庫爾德地區──Kurdistan，人口約4500萬（現有資料認為庫爾德人的數量為3000萬，但貝亞堅持認為他們有4500萬人口）。

19世紀後，庫爾德地區被四國瓜分。現在的庫爾德人分散在四國境內，其中，以土耳其境內人數最多，敘利亞最少。庫爾德地區，是ISIS主要的活動區域。

──ISIS現在勢力越來越小了。

「沒錯，是我們（庫爾德人）殺了他們。」貝亞說。

近些年，庫爾德人被人們熟知，是因為在過去幾年中，庫爾德人在抗擊ISIS的戰鬥中，立下了赫赫戰功。庫爾德人數年與美軍聯手抗擊ISIS，兩方結下了深厚的友誼。美軍將領還曾在採訪中，稱讚庫爾德人「驍勇善戰」。

每年3月21日是庫爾德人傳統新年——Nowruz（諾魯孜節）。庫爾德人會在這一天，舉行盛大的集會和遊行。

2016年3月18日，諾魯孜節的前三天，有人對敘利亞境內庫爾德地區發動了自殺式炸彈襲擊。

那天貝亞去探訪他的一個開小商店的朋友。一輛汽車在離他不遠的地方爆炸了。一扇門掉了下來，砸在貝亞的腿上。貝亞被送進醫院，接受了手術。

貝亞生活的地方是敘利亞邊境庫爾德地區的一個小鎮Kahtanieh，當地醫療水平十分有限，以及植入的醫療器材品質不過關，7個月後，貝亞的腿傷復發，需要將已經植入的金屬取出，但當地醫院沒有能力提供修復治療。非庫爾德地區的醫院，對庫爾德人並不友好。貝亞的傷就耽擱下來，直到現在。

「ISIS宣稱對那次爆炸負責，但ISIS等於土耳其。」說起土耳其政府，貝亞難掩憤恨。

庫爾德人與土耳其政府關係十分複雜。庫爾德人在土耳其境內的組織，叫庫爾德工人黨，與土耳其政府長期衝突，幾十年來雙方死傷數十萬人。土耳其政府還曾在1930年代對庫爾德人進行過血腥鎮壓。長期衝突和鎮壓下，留下了大量庫爾德孤兒，這些孤兒中誕生了今天聞名世界的「庫爾德女兵」。

庫爾德人謀求獨立

衝突的原因是，庫爾德人一直在謀求獨立。

歷史上的庫爾德人一直有建國夢想，事實上他們曾在1946年，建立過自己的國家「庫爾德斯坦」，不過只存在了短短一年，就被迅速滅國了。直到今天，庫爾德人依然在為獨立而努力。

貝亞之所以說，ISIS等於土耳其，是因為庫爾德人認為土耳其政府在暗中向ISIS提供武器，他們甚至認為，ISIS最初就是土耳其政府培植的。貝亞說庫爾德有自己的情報系統。

ISIS突然出現在敘利亞庫爾德的地盤，山的另一邊便是土耳其，貝亞指著手繪的地圖問我：「那你覺得他們是從哪來的？ISIS首腦的老婆孩子們全都住在土耳其，你說他們能從哪來？天上掉下來的？」

事實上在埃爾多安政府眼中，庫爾德問題的確是值得動用一切手段去解決的，土耳其已經將庫爾德工人黨定性為「恐怖組織」。

因為曾與美軍一起抗擊ISIS，庫爾德人得到過國際社會在道義、資金、武器等多方面的支援，便是庫爾德人名聲大振的這幾年。但在2018年之後，庫爾德人的生存狀態急轉直下。

2018年底，沙特肢解記者卡舒吉一案，帶來了國際社會一系列連鎖反應，大國間暗中交易，最終導致川普決定從敘土邊境撤軍，拋棄了曾經的戰友庫爾德人，這為他招來了國際社會及國內輿論的罵聲一片。但大局已定。失去了美國的支持的庫爾德人，如今被土耳其與ISIS左右夾擊。

貝亞說：「有一天有兩個人，穿著庫爾德武裝的軍裝，在我們的城鎮中心，開槍掃射，然後大搖大擺地走了。」

自殺式襲擊在當地也接連不斷。

飽受歧視受到排擠

像貝亞家這樣的庫爾德地區的老百姓，如今處境十分艱難。在外有打不完的仗，在內又飽受歧視。

貝亞說：「我們生活在社會底層，敘利亞對我們沒有公平可言，只要說庫爾德語，就會受到排擠。」庫爾德人在長相上，也與阿拉伯人有明顯的不同，導致庫爾德人在中東可以被輕易地分辨出──這也是為什麼貝亞無法在國內接受手術。

貝亞的同學曾經因為手戴一條帶有庫爾德圖騰的手鏈，而被警察帶走。貝亞的伯父，因為兒子選擇當兵，被人整天上門找茬毆打。巴沙爾政府甚至禁止庫爾德學校教授庫爾德語。因此庫爾德人與巴沙爾政府也一直矛盾衝突不斷。內憂外患，庫爾德的老百姓，苦不堪言。（《當一個逃亡的敘利亞人站在眼前》系列一）（仙姑有話／現居上海）