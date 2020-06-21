新加坡總理李顯龍說，若美國將中國崛起視為一種生存威脅，並試圖全力遏制，那麼美中將進入一段持續數十年的對峙年代。我在10幾年前提出「全球一盤棋，中美大博弈」時就說過，這一盤大棋，在空間上將覆蓋整個地球，在時間上至少博弈半個世紀或更長。現在看來，形勢的確如我所言。今天，就在這盤大棋進入中盤之後，不妨再對全局做個鳥瞰、覆盤及預測吧。

時間著眼，這盤大棋應該從1949年新中國成立開始，以1個世紀看，下到2049年。一盤局分3個階段：布局、中盤、收官。美持黑子，中持白子。

布局階段，1949年到2012年。其中又可再分為1949～1978年及1979～2012年兩個小階段。開局伊始，美強中弱，在國際組織、貨幣、軍事及國際宣傳4個方面，美占盡優勢，相當於白讓4子，下得很辛苦。是以從1949～1978年，純屬守勢的中方在布局時力求穩住陣腳，下了4手關鍵棋：一、韓戰及後來的越戰，在自家門口頂住美軍進攻；二、兩彈一星，躋身核武俱樂部；三、拉攏亞、非、拉美，進入聯合國；四、聯美抗蘇。這個階段布局完成，基本上已讓中國走出了從1840年鴉片戰爭之後長達100多年持續挨打的衰運，讓中國人站起來了。這也是「做活」的第一步，讓黑子打不進來。

布局的第二階段，1979～2012年，就從純守勢轉為守中帶攻了，具體說，就是改革開放。這也是「做活」第二步，目的是強化中國經濟體質。改革，連續下了3步好棋：一、易軌，1978年11屆三中全會鄧小平讓全黨解放了思想，決定從原本的計畫經濟公有體制轉換到市場經濟混合所有體制的軌道；二、轉軌，朱鎔基從1993年開始具體推動貨幣、財稅、投資及貿易的體制改革，在這樣的基礎上，三、合軌，通過談判，中國加入WTO，正式與全球市場經濟合軌。

改革開放釋放了巨大生產力，使中國GDP每年以平均10%的高速增長，也讓中國GDP在全球的排名從1978年的第15位躍升為2010年的第2位，中美開始雙雙掉入老大、老二矛盾的「修昔底德陷阱」，大博弈的布局階段大致告一段落，中美開始進入短兵相接的「中盤」階段。

2009年，美國總統歐巴馬上台，提出針對中國的「重返亞太」戰略，分別從經貿（TPP）、政治及軍事（部署美國全球軍力的60%於西太平洋）三方面遏制中國。2012年習近平上台，中國開始面對了一個與之前截然不同的新戰略形勢。

進入中盤短兵相接之後，中方仍未忘記「做活」，只是做活的內涵已從早先的國際安全，到經濟，再到第三步的政治體制了。與此同時，面對從歐巴馬的重返亞太到川普的印太戰略，美國從地緣施壓到開打貿易戰、產業戰、科技戰，再到打香港牌、台灣牌、南海牌，再到要跟中國全面脫勾，以及未來可能出現的金融、太空、極地各方面的博弈，在在顯示進入中盤之後的中美世紀大博弈，盤面上已是處處機鋒、妙招、險招、狠招，你來我往，精采紛呈。

面對美方針對中國在科技、工業、軍事的施壓，中方以千人計畫、中國製造2025、中國標準2035、反介入軍事科技等反制，這是「頂」；面對美國在GPS、貨幣、太空、北極、南海各領域的壟斷，中方以北斗、人民幣國際化、探月、火星計畫及太空站及南海造島應對，這是「打入」；針對美國以印太戰略對中國進行的地緣包圍，中國應之以「一帶一路」及亞投行，這是突圍，最終還可能以世界島的成形對美國進行反包圍。當然，日後在盤面上也不排除出現「打劫」或「交換」等場景。

這盤大棋下到2049年，中盤下到何時，或會不會有官子階段，還未可知，但接下去，棋盤上將出現幾個必爭之地的形勢，已益趨明顯。一是5G，得5G者得天下，眼下雙方交火熾烈，難卜勝負；二是南中國海，同時成為中美兩強各自印太戰略的樞紐部分，目前中國已通過造島扭轉了長久以來的劣勢；三是台灣，地處西太及第一島鏈要衝，雙方均志在必得，未來，美國在此長久擁有的優勢或將受到中國反介入軍事能力的強化而受到挑戰。

任何一方，如同時囊括三個大場，即以中盤勝出，再無收官階段，棋局結束；否則，將繼續博弈下去。

21世紀天下大勢，誰主沉浮，但看此一世紀大棋局的結果。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）