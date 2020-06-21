6月16日下午，金正恩胞妹金與正下令炸掉了位於開城的兩韓聯絡辦事處。當這個象徵兩韓和解的建築物在灰燼中倒下時，同時也摧毀了南韓總統文在寅的和平夢。

從2017到2020年，3年內朝鮮半島情勢經歷戲劇性的跌宕起伏。2017年我們看到的是北韓不斷進行核子試爆、飛彈試射，不管國際上怎麼對她施加壓力，或制裁、利誘、遊說，哪國去講都沒用，北韓就是執意要進行試爆試射，於是我們知道北韓一定是快成功了。只要咬緊牙挺過國際制裁，一旦跨過門檻，成為核武國家，北韓便不再是吳下阿蒙，也在朝核問題上有了更多話語權。

果然，當北韓在軍事力量上取得一定成果後，2018年金正恩發起了和平攻勢。他派妹妹金與正參加了南韓舉辦的平昌冬奧，世人也因此初見了金家公主的風貌。接著在他像揮舞指揮棒一樣，一系列的中朝峰會、韓朝峰會、美朝峰會在他的音樂下相繼登場，看得人眼花撩亂。世界關注的焦點全在朝鮮半島，一陣和平春風撫面而過，文在寅也欣慰朝鮮情勢終將掀起新頁。因為所有的變化都是北韓發動的，小國北韓影響了大國美國與中國，所以當時最流行的評論就是「尾巴（小國）搖狗（大國）」，不是「狗搖尾巴」。

但是到了2019年，我們發現尾巴終究只是尾巴，能影響情勢的還是狗。金正恩只能發動和平攻勢，但是發動以後，能不能推得下去，朝核問題和解除經濟制裁，二者如何聯繫，還是美國說了算。北韓在朝核問題上一天不能滿足美國的要求，經濟制裁就一天不會解除，朝鮮半島的情勢也一天不會有真正的改變。在北韓與美國皆不願意讓步的情況下，朝鮮局勢像陷入泥淖之中，停滯不前。直到大家都累了，乏了，和平的列車也開不動了，北韓索性在6月16日將一切和解的象徵一炸了事。一切回到原點。

而在這整個過程中，同為朝鮮半島當事人的南韓，居然沒有半點話語權。去年美朝關係陷入泥淖，南韓急著想當調人，但根本找不到使力點。今年金與正在台前升高兩韓緊張，金正恩在幕後完全不講話，很明顯的是想玩「下黑上白」的談判戰術，預留一個白臉作迴旋空間。所以北韓的門並沒有關死。但這個門卻不是留著讓南韓來開。

所以金與正6月4日批評脫北者空飄心戰傳單之後，南韓4個半小時就宣布將草擬「禁止向朝鮮散發傳單法案」，向北韓示好，結果北韓根本不領情。當金與正13日說準備與南韓訣別之後，文在寅15日就提議派遣國家安全室室長鄭義溶等作為特使，結果也遭到了金與正的拒絕，而且第2天就把兩韓聯絡辦事處炸了。北韓認為跟南韓談沒用，必須跟美國談。而南韓還真的不敢不看美國臉色，逕自跑去與北韓和解。南韓心急，但力有未逮。

文在寅曾經懷抱了一個多美的和平與繁榮的美夢，最後發現南韓根本就影響不了朝鮮半島的情勢。剩下的任期裡，兩韓局勢已經不可能再有任何高潮與新的翻盤機會。文在寅之後的南韓總統，還有誰會費心去推動對北韓的和解呢？2018的熱鬧與期待都像船過水無痕，這終究是一頁想翻但是翻不過去的歷史。只有原地踏步，沒有新頁。

（作者為東吳大學政治系教授）