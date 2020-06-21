監察委員提名爆發史上最大爭議，不僅藍綠都罵，總統府更緊急喊卡，一日三變的驚奇過程，讓大家更確定，監察院已逐漸失去獨立精神，就像促轉會、NCC等獨立機關一樣，淪為政治鬥爭工具。

過去無論是扁執政，還是馬執政，在憲法明訂五權分立下，執政黨的手仍不敢明目張膽的伸進考、監兩院，以及NCC等獨立機關。為避免背負政治黑手伸進獨立機關的惡名，大多按照政黨比例推薦提名的默契，儘管被提名人迭有爭議，甚至投票時被刷掉大半，至少從表面上看來，仍不致被執政黨「整碗捧去」。

民進黨執政後，這樣的默契被打破，蔡英文上任推動成立的促轉會，成為集調查、判決、執行為一體的「太上組織」，東廠事件更凸顯以促進轉型正義為名的促轉會，實際上是在行整肅異己之實，儘管當時的禍首、副主委張天欽火速離職，但已無人相信這是「獨立機關」。

就連較具專業的國家通訊傳播委員會（NCC）也不放過，NCC委員會將於7月底換屆，行政院今年5月提名5位新任委員，根據總統府日前遭駭客入侵流出的文件提到，蘇揆的幕僚在會議中聲稱，新提名的委員，有2人偏綠，可以處理中天電視，過程有如促轉會東廠事件翻版。

儘管總統府強調該文件經過偽變造，但既然總統府承認是「被駭」，就代表文件並非假造，府方也至今未能說明究竟有哪些內容不實，顯然該文件有相當的可靠性，至於是否真的會透過偏綠委員處理中天電視，就待後續觀察。

監察院也是一樣，早在蔡英文總統上任後，補提名11位監委，就已遭外界質疑是「政治任命」，其中最明顯的就是陳師孟，甫被提名就公開表示「要剷除辦綠不辦藍的法官」、「用監察權掃除司法敗類」，以自我的意識形態查案態度明顯。

果然，陳師孟上任前就宣示要替前總統陳水扁申冤，就任後立即要辦調查扁案的法官，之後又盯上判馬英九洩密案無罪的法官，還擬定約談，引爆司法界強烈不滿，如果不是司法院長許宗力公開站出來說話，陳師孟自行請辭，政治鬥爭的戲碼恐怕還會持續上演。

此次的監委提名也是一樣，總統府對外強調所有人選是以超越黨派為思考，並能涵蓋多元領域、兼容多元意見、化解社會對立為考量。

但從名單來看，無論是陳菊、葉宜津、陳景峻、范巽綠，不是綠營，就是親綠人馬，即使安插兩位具藍營色彩的黃健庭、陳伸賢，也因爭議太大，被外界認為根本就是為了分化藍營採取的「二桃殺三士」伎倆，讓監察院已然成為另一個政治鬥爭場。獨立機關如今安在？