國民黨急欲掃除「親中賣台」標籤，走出選戰挫敗陰影，日前提出四大改革方案，其中最受矚目的兩岸論述關係國民黨發展方向的根本原則，黨內外及大陸都高度關切，但最核心的九二共識問題卻讓人最失望，方案公布後，馬英九、吳敦義兩位前任主席都表示不滿，甚至拒赴江啟臣主席的邀宴，國民黨會不會因而走向分裂？

改革方案揭櫫「堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、創造雙贏共享繁榮」四大支柱，強調肯定「九二共識」歷史貢獻、拒絕「一國兩制」、大陸必須先正視中華民國才有兩岸共識等原則，和民進黨的主張沒什麼不同。

江啟臣主席對黨內部分人士批評他「小綠」，顯得有一些情緒，確實，以「小綠」這兩個字一刀切式否定黨中央的改革方案並非恰如其分，但不能否認，2020敗選讓一些國民黨人開始用民進黨思維判斷台灣與中國的關係，黨中央才會以如此堅定的態度改變國民黨的發展方向。國民黨不是小綠，卻被綠營思想洗腦。

民進黨完全執政，政治版圖與權力無限擴張，但兩岸關係節節退步，對外關係風險大大增加，唯一的應對手段就是譴責中共打壓，汙名化「九二共識」及「一中原則」。國民黨新論述強調從未放棄九二共識，卻刻意保持距離，並以中華民國主權替換概念，呼籲中共先正視中華民國，才有兩岸共識，實質上否定了馬英九與胡錦濤兩人奠定、馬習會發揚光大的「互不承認主權、不否定治權」的事實。如果要問習近平提出「一國兩制台灣方案」，否定「一中各表」的責任歸屬，應在民進黨，而不是九二共識，國民黨沒有必要退縮投降。

蔡英文總統在2016年第一任就職演說時曾表示，願尊重九二會談的歷史事實，有意與大陸發展新共識，今年就職演說已完全不提。2020再次全面執政，讓蔡總統更加自信，願意以「中華民國台灣」論述，極大化國家認同，國民黨中央卻忽略民進黨懸諸黨綱的「台獨」終極目標而被民進黨洗腦，只會拿香跟拜。

更弔詭的是，民進黨至少還要執政4年，國民黨要求中共尊重台灣為主權國家，若有任何成果，將是民進黨的歷史性貢獻，國民黨既不能分得一杯羹，更將淪為長期尾巴政黨的命運。身為在野黨，國民黨無力揭發民進黨的矛盾誤謬，卻認真檢討九二共識，等同默認九二共識是「票房毒藥」，間接為民進黨解套，這是嚴重的戰略錯誤。

國民黨強調唯有本於憲法的兩岸共識，才能重新開啟兩岸官方對話，中共國台辦的回應是九二共識是兩岸關係和平發展的政治基礎，各說各話，國共互信基礎再次流失，令人遺憾與可惜。

蔡英文在當選連任後提出「和平、對等、民主、對話」8字箴言，但民共已無互信，中斷多年的官方溝通管道一時難以回復。國民黨基於國共良好的互動經驗與互信基礎，相對占有優勢，國民黨卻自廢武功，放棄了在兩岸交流中能發揮的重要功能。最近網路流傳「上海台灣研究所」副所長倪永杰2019年的文章，點名「統派」力量如「白色力量的柯文哲」要引導台灣各界人士走上兩岸協商之路，多少代表了中共當局已不再對國民黨抱希望。

事實上，九二共識不但存在，並存在我們的日常生活中。如以九二共識為基礎的ECFA被昔日的民進黨主席蔡英文斥罵為「糖衣毒藥」，但民進黨今天在否定九二共識的同時，仍在享受經由ECFA帶來的和平紅利，甚至並公開希望中共不要終止，只有國民黨會墜入民進黨的陷阱。

即使中共在一中原則、兩岸統一問題上立場愈來愈強硬，但始終未放棄「和平」原則，國民黨卻主張「打破統獨僵局，走出一條更好的道路」，放棄馬英九以「不獨、不統」換取「不武」的智慧，將製造兩岸更多不確定因素，自陷治絲益棼的窘境。

疫情導致美中對抗加劇，民進黨政府的「聯美反中」策略使台海潛在風險日益升高，維持現狀益發困難。兩岸需維持動態平衡，中美關係走向衝突，台灣更需要一個和民進黨思維不同的政黨，讓大陸對「和平統一」抱持希望，讓台海勉力維持安定，單就這點而言，江主席失職了。