蔡總統提名陳菊出任監察院長，引起輿論一片撻伐，認為陳菊在高雄市長任內因若干施政不當，遭到監察院糾正，倘出任監察院長，如同下屬糾正長官，將令監察委員今後不知如何自處。

誰知一波未平一波又起，蔡總統提名國民黨籍前台東縣長黃健庭出任監察院副院長，更是引發輿論譁然，不僅國民黨宣稱將以黨紀處分，連民進黨多位立委也跳出來反對。據報導，61席民進黨立委中，表態反對者多達23位。府方如果不換人，黃健庭要拿到立法院57席過半數贊成的機會渺茫。

蔡總統在今年初以817萬高票獲得連任，自認民氣十足，今後可以號令天下莫敢不從，如今踢到鐵板，完全是因為被勝利沖昏了頭。

首先，總統固然享有任命權、提名權，但是兩者大不相同。蔡總統任命毫無情治與外交背景的顧立雄出任國安會祕書長，雖然引發議論，但是蔡總統堅持己意，讓顧果真登上大位。這是因為國安會祕書長屬行政體系的官員，無須徵求立法院同意。蔡總統得意忘形，忘記提名監察院長及副院長必須獲得立法院的同意，當民進黨立委不願再當橡皮圖章時，蔡總統遭到打臉是咎由自取。

其次，民主政治首重相互尊重，往往是各方立場相互妥協的結果。蔡總統認為陳菊是民進黨元老，黨內聲望無可置疑。既然民進黨在立法院擁有過半數席次，只要蔡總統一聲令下，黨籍立委必然支持，但是蔡總統忽略了黃健庭並非民進黨籍，甚至曾遭到民進黨人大力抨擊。

有民進黨立委直言：「不是因為黨派的問題，是他個人條件的問題。民進黨曾罵黃健庭是貪汙犯，現在要提名他當監察院副院長，這彎實在轉不過去」。蔡總統沒有事先就此項提名與黨籍立委協商溝通，完全不尊重黨籍立委，犯了大忌。

第三，有論者認為蔡總統提名黃健庭，旨在向國民黨釋出善意，同時分散外界對提名陳菊的不滿情緒。果如此，至少也要先與黃健庭充分溝通，並了解國民黨對此事的態度。黨內未協商，黨外未溝通，遭致黨內、黨外強力反彈，誠屬自然。

雖然黃健庭已婉拒蔡總統提名，避免風暴繼續擴大，但慣於在小圈圈內做決策的蔡總統，此次引發的軒然大波，也只能唾面自乾了。

（作者為大學兼任教師）