新冠肺炎疫情衝擊下，全球失業問題惡化，各國呼籲政府引入「全民基本收入」（UBI）聲浪逐漸上漲，很多國家發放的紓困金，類似此一概念。根據研究，大陸民眾對於此一概念接受度頗高，而且認為領取UBI不會影響工作意願，不至於重返過去吃「大鍋飯」時代。

全民基本收入，或稱為無條件基本收入，是一種不需要負擔工作義務，就可以無條件收到的定期現金給付。今年初參加美國民主黨總統初選的華裔候選人楊安澤，就以全民基本收入作為主要政見，提議政府對每人每月發放1000美元。

芬蘭曾於2017年實驗「全民基本收入」，隨機選擇2000 名失業者為研究對象，每月發放560歐元（約台幣18500），為期兩年，至2018年結束，未附帶任何就業條款，即使找到工作也不會取消或扣減。結果發現就業情形和只領取失業救濟金的對照組差不多，但是整體幸福感增加不少。

北京師範大學中國收入分配研究院與聯合國開發計劃署（UNDP），共同展開了一項調查。該調查在天津市中心城區，選取了800戶人家進行逐戶調查，被調查戶覆蓋各類收入群體。

結果發現，絕大多數受訪者對UBI表現出明顯的領取偏好。當受訪者被問道「您是否願意領取全民基本收入？」，96%的受訪者回答了「願意」，當追問「你認為每個月發放多少錢比較合適？」，88%的受訪者希望每人每月領取2500元人民幣（約10500台幣）以上。

多數受訪對象指出，就算領取了額外的錢也不會改變工作節奏，且越是高收入和具有高人力資本的受訪者，就越不傾向於改變當前工作節奏。也就是說「幹多幹少都一樣」的「大鍋飯」時代不會重返。

隨著自動化和機器人時代的來臨，漸進實施UBI，或許是面對疫情失業潮的好方法。