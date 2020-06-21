媒體報導，大陸殲10型戰機21日再次進入我西南空域，我方除廣播警告外，並派空軍偵巡戰機全程掌握，驅離應處，這是共機兩周內第7度進入台灣防空識別區。

大陸軍機頻頻出現西南空域，究竟是刻意的挑釁與警告，或屬於正常的軍事活動，其實應該慎思明辨，而非一味跟從民粹，一鍋炒「大陸軍機侵犯」。

大陸近年海空軍數量急遽增加，在南海與西太平洋活動能量相應提高。台灣應針對其接近台灣周邊的意圖做出精確判斷，並讓資訊透明化。