快評》研判大陸軍機意圖 19:122020/06/21 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共殲10C戰機。（中國大陸國防部官網／中央社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體報導，大陸殲10型戰機21日再次進入我西南空域，我方除廣播警告外，並派空軍偵巡戰機全程掌握，驅離應處，這是共機兩周內第7度進入台灣防空識別區。 大陸軍機頻頻出現西南空域，究竟是刻意的挑釁與警告，或屬於正常的軍事活動，其實應該慎思明辨，而非一味跟從民粹，一鍋炒「大陸軍機侵犯」。 大陸近年海空軍數量急遽增加，在南海與西太平洋活動能量相應提高。台灣應針對其接近台灣周邊的意圖做出精確判斷，並讓資訊透明化。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》抗疫朋友圈 18:212020/06/17 短評 快評》民進黨的黑洞 18:212020/06/17 短評 快評》快讓小明回家吧 19:372020/06/17 短評 快評》防疫基本功不能丟 19:202020/06/18 短評 快評》意外與明天 哪個先來？ 19:202020/06/18 短評 快評》川普吃定辣台妹 20:122020/06/18 短評 快評》中選會？忠犬會？ 19:472020/06/19 短評 快評》房市三箭全射空 19:172020/06/20 短評 言論熱門新聞 快評》辜辜吳吳蔡蔡 - 短評 - 言論 旺報社評》避免脫鉤謀取中美轉圜空間 - 旺報社評 - 言論 衣冠城》蕭美琴的第一道難題 - 觀點 - 言論 快評》研判大陸軍機意圖 - 短評 - 言論 齊評天下：石齊平》中國崛起一百年 - 名家 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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